Votação acontece das 8h às 17h - Divulgação/TRE

Votação acontece das 8h às 17hDivulgação/TRE

Publicado 02/10/2026 12:43





A restrição não entra em vigor no Rio desde 1996. Por não ser uma determinação obrigatória para todo o país, a lei eleitoral é adotada de acordo com a decisão das autoridades de cada estado;



No domingo (4), os eleitores vão às urnas para escolher o presidente da República, o governador, dois senadores, um deputado federal e um deputado estadual.



Com a medida, o Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro reforçou que a venda segue permitida, sem qualquer restrição de horário ou quantidade, em bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos. Apesar disso, a instituição alertou para as proibições permanentes, são elas:



- Propaganda eleitoral: permanecem vedadas quaisquer formas de propaganda eleitoral ruidosa, aglomerações com vestuário padronizado que caracterizem manifestação coletiva ou aliciamento de eleitores nas proximidades dos locais de votação.

- Funcionamento consciente: cabe aos estabelecimentos manter a ordem e o ambiente adequado para que os clientes exerçam sua cidadania com tranquilidade. O Rio não terá a chamada “lei seca” durante as eleições de 2026 . Ou seja, não haverá restrições na venda e no consumo de bebidas alcoólicas neste domingo (4). A informação foi confirmada pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (2).A restrição não entra em vigor no Rio desde 1996. Por não ser uma determinação obrigatória para todo o país, a lei eleitoral é adotada de acordo com a decisão das autoridades de cada estado;No domingo (4), os eleitores vão às urnas para escolher o presidente da República, o governador, dois senadores, um deputado federal e um deputado estadual.Com a medida, o Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro reforçou que a venda segue permitida, sem qualquer restrição de horário ou quantidade, em bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos. Apesar disso, a instituição alertou para as proibições permanentes, são elas:- Propaganda eleitoral: permanecem vedadas quaisquer formas de propaganda eleitoral ruidosa, aglomerações com vestuário padronizado que caracterizem manifestação coletiva ou aliciamento de eleitores nas proximidades dos locais de votação.- Funcionamento consciente: cabe aos estabelecimentos manter a ordem e o ambiente adequado para que os clientes exerçam sua cidadania com tranquilidade.

O primeiro turno das eleições acontece neste domingo (4) com votação de 8h às 17h.

Como acompanhar a apuração pelo sistema do TSE

Além dos locais com programação presencial, a totalização dos votos poderá ser acompanhada em tempo real pelo aplicativo Resultados e pelo Portal Resultados, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A divulgação começa a partir das 17h, no horário de Brasília, após o encerramento da votação. Os dados são atualizados conforme os Boletins de Urna (BUs) são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.

O aplicativo Resultados está disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. A ferramenta permite consultar o andamento da totalização em todo o país, por estado, município ou zona eleitoral, além da votação por cargo e por candidata ou candidato. Quem já tinha a versão anterior recebe a atualização automaticamente.



Após a conclusão da totalização, também ficam disponíveis os resultados finais, os percentuais de votação, os votos por partido e as informações sobre as pessoas eleitas ou que disputarão eventual segundo turno.

Como consultar os resultados



Para fazer a consulta, basta selecionar as Eleições 2026 e escolher a abrangência da pesquisa: nacional, estadual, municipal ou por zona eleitoral. O sistema também informa o número de seções totalizadas e o comparecimento do eleitorado.

O TSE disponibiliza ainda os Boletins de Urna utilizados na totalização. Pelo ícone em formato de urna, é possível consultar o documento de cada seção, além de arquivos relacionados ao funcionamento do equipamento, como registros digitais e horários de início e encerramento da votação.