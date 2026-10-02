Eduardo Paes (PSD) participou de caminhada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Eduardo Paes (PSD) participou de caminhada em Nova Iguaçu, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 02/10/2026 18:53

A dois dias das eleições , candidatos ao Governo do Rio cumpriram agendas de campanha em diferentes regiões do estado. Desde 16 de agosto, quando teve início a propaganda eleitoral, os postulantes ao cargo de governador percorreram as ruas para apresentar suas propostas aos eleitores fluminenses. Ao longo desse período, foram realizados comícios, carreatas, passeatas e atos de campanha.

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Nesta sexta-feira (2), Eduardo Paes (PSD) participou de uma caminhada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ao lado de prefeitos de oito municípios, além de lideranças e ex-prefeitos da região.



Participaram da caminhada os prefeitos Dudu Reina, de Nova Iguaçu; Netinho Reis, de Duque de Caxias; Mariana Canella, de Belford Roxo; Jamile Cozzolino, de Magé; Glauco Kaiser, de Queimados; Andrezinho Ceciliano, de Paracambi; Fernanda Ontiveros, de Japeri; e Léo Vieira, de São João de Meriti. Também estiveram presentes os ex-prefeitos Rogério Lisboa, de Nova Iguaçu, e Washington Reis, de Duque de Caxias. Os prefeitos de Itaguaí e Seropédica, Haroldinho e Professor Lucas, respectivamente, também já declararam apoio a Paes.



"Olha essa praça e olha quem está aqui. São prefeitos e lideranças de diferentes partidos, gente que conhece de perto os problemas de cada cidade. Isso aumenta ainda mais a minha responsabilidade com a Baixada. Quero governar junto com os prefeitos, sem perguntar de que partido são, para fazer as coisas acontecerem e melhorar a vida das pessoas", disse Paes.



O candidato percorreu a Avenida Nilo Peçanha, no Centro de Nova Iguaçu, até a Praça Rui Barbosa. Paes aproveitou o encontro para destacar prioridades para a região, como segurança pública, combate às enchentes e mobilidade, áreas que, segundo ele, receberão investimentos para melhorar a qualidade de vida da população.



"Vamos ter um novo batalhão em Nova Iguaçu e ampliar o efetivo. Todas as prefeituras terão o apoio do estado para terem suas próprias forças municipais e um sistema de câmeras inteligentes. Além disso, investiremos maciçamente nas obras de macrodrenagem para acabarmos com esse drama das enchentes que se arrasta há muitos anos. São obras que têm projetos feitos, soluções prontas e simplesmente não são implementadas. Colocaremos o BRT em toda a Baixada Fluminense, o metrô vai chegar até Belford Roxo e São João de Meriti, o BRT Transolímpica vai chegar em Nova Iguaçu. E outro drama que vamos resolver são os trens", frisou Paes.



O candidato pelo PL, Douglas Ruas, cumpriu agenda em diferentes pontos da capital fluminense e agradeceu o apoio que recebeu da população nas ruas. Ruas afirmou que há um "sentimento de mudança" em todo o estado.



"Estamos chegando na reta final da campanha e eu tenho muito a agradecer a todos os cidadãos do estado do Rio de Janeiro que, em algum momento, pararam para ouvir minhas propostas. O sentimento de mudança foi externado por todo o nosso estado. As pessoas estão compreendendo que chegou a hora da mudança", afirmou.



Durante uma carreata em Magalhães Bastos, na Zona Oeste, o candidato ressaltou que sua campanha foi feita para dialogar diretamente com regiões que, segundo ele, foram historicamente colocadas em segundo plano pelo poder público. Ruas também reiterou o compromisso de levar a presença do estado a diferentes pontos do território fluminense.



"Nossa campanha foi desenhada para se comunicar com o Rio real, o Rio que sempre foi deixado de lado pelos governantes nos últimos anos. A Zona Oeste faz parte desse Rio Real. Queremos um governo que possa estar presente em todo o território do estado, entregando serviços públicos de qualidade", disse.



Ruas também criticou os ataques que, segundo ele, sofreu durante a campanha, atribuindo-os à divulgação de informações falsas. O candidato afirmou que respeitou os adversários e fez uma campanha que classificou como "limpa e propositiva", centrada na apresentação de projetos para a população.



"Fizemos uma campanha limpa e propositiva, diferente de muitos adversários que utilizaram, inclusive, o seu tempo de propaganda de TV para fazer ataques, para propagar mentiras contra os seus adversários", afirmou.



Pela manhã, o candidato esteve no Ceasa de Irajá, na Zona Norte, onde conversou com comerciantes e pessoas que passavam pelo local. Mais tarde, realizou uma carreata pela região de Sepetiba, também na Zona Oeste.



William Siri, candidato ao Governo do Rio pelo PSOL, participou pela manhã de uma caminhada com o candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, entre a Candelária e a Cinelândia, no Centro do Rio.



A candidata Juliete Pantoja (UP) esteve na Feira de Vista Alegre, na Zona Norte, próxima à sua casa. No local, conversou com vizinhos e feirantes com os quais, segundo a campanha, mantém contato semanalmente. Depois, participou de outras panfletagens nas zonas Norte e Sul e encerrou o dia em reuniões com apoiadores no Morro Santa Marta e em Copacabana.



Na reta final da campanha, Juliete tem reforçado a posição da UP de enfrentamento às candidaturas que o partido classifica como "fascistas" no Rio de Janeiro. Segundo a candidata, essas candidaturas representam interesses de milionários e do crime organizado no estado. Juliete também afirmou que, em um eventual governo da UP, a gestão acabaria com esquemas de corrupção no governo estadual e destinaria recursos recuperados para áreas sociais, principalmente educação e saúde, que, segundo ela, são subfinanciadas.



Anthony Garotinho realizou uma caravana pela Baixada Fluminense. O ponto de encontro foi em Magé, às 10h, e o trajeto passou por Imbariê, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Nova Iguaçu e Queimados, terminando em Japeri.



André Marinho (Novo) realizou panfletagem na Central do Brasil e, em seguida, conversou com eleitores na Barra da Tijuca e no Recreio. Cyro Garcia (PSTU) fez panfletagem na Refinaria Duque de Caxias (Reduc), da Petrobras, em Duque de Caxias. À noite, participou de um debate com apoiadores.