Lula esteve no Centro com eleitores e apoiadores - Neemias Gonzaga / Parceiro / Agência O Dia

Lula esteve no Centro com eleitores e apoiadoresNeemias Gonzaga / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 02/10/2026 15:06

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve no centro do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (2), para caminhar com apoiadores em um dos seus últimos atos de campanha para o primeiro turno das eleições de 2026.

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O evento começou por volta das 12h, saindo da Candelária em direção à Cinelândia. Lula seguiu o cortejo na traseira de um carro ao lado de Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD), candidatos ao Senado, do prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), e de Rodrigo Neves (PSD), prefeito de Niterói. O evento começou por volta das 12h, saindo da Candelária em direção à Cinelândia. Lula seguiu o cortejo na traseira de um carro ao lado de Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD), candidatos ao Senado, do prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), e de Rodrigo Neves (PSD), prefeito de Niterói.

No percurso, o candidato à reeleição acenou e cumprimentou o público, mas pouco falou. Lula tomou a palavra, de maneira breve, apenas duas vezes.



Na primeira, paralisou a passeata e pediu calma aos seus eleitores, relatando que, na aglomeração, uma grande quantidade de pessoas estava passando mal.



Em virtude da grande concentração, um vidro da estrutura do VLT chegou a quebrar, e a segurança foi acionada para isolar a área. Pouco tempo depois, a caminhada foi retomada.

Na segunda vez em que falou no carro de som, Lula se mostrou confiante para o resultado das urnas do próximo domingo (4), pediu apoio da militância para converter os indecisos e proferiu ataques ao seu principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL).



Ao se despedir, já próximo da Cinelândia, Lula puxou gritos como “bet nunca mais”, apoiou o fim da escala 6x1, defendeu o discurso de soberania nacional e reiterou o apoio aos seus candidatos aliados.

Últimas agendas de campanha

Ainda nesta sexta-feira, Lula estará em Belo Horizonte, para outra caminhada de campanha com apoiadores.



No sábado (3), último dia para atos permitidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula encerra sua campanha para as eleições presidenciais com outra passeata na Rua Augusta, em São Paulo.

Lula participa de entrevista

Lula participou, na noite desta quinta-feira (1º), do Flow Podcast, horas depois de a TV Globo cancelar o debate entre candidatos à Presidência. Durante a entrevista, o presidente e candidato à reeleição voltou a comentar a decisão de não participar do encontro e afirmou acreditar que a disputa poderá ser definida já no primeiro turno, marcado para domingo (4).



Ao falar sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL), principal adversário na corrida presidencial, Lula fez críticas ao candidato e questionou sua trajetória política e profissional. O petista também comentou a disputa com outros nomes que concorrem ao Palácio do Planalto e afirmou que os eleitores já conhecem sua atuação à frente do governo.



Outro tema abordado foi o caso envolvendo o Banco Master. Lula defendeu que as investigações alcancem todos os envolvidos e citou a relação do empresário Daniel Vorcaro com diferentes setores. O presidente também afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deveria prestar esclarecimentos sobre contratos do escritório de sua mulher com a instituição financeira. As declarações ocorreram em meio às investigações sobre suspeitas de fraudes envolvendo o banco.



Lula ainda falou sobre a decisão do governo de proibir as chamadas bets, incluindo apostas de quota fixa, jogos on-line e cassinos virtuais. Segundo ele, a medida foi necessária diante das dificuldades para regulamentar o setor.



Na entrevista, o presidente também comentou a relação do Brasil com os Estados Unidos e fez novas críticas a Flávio Bolsonaro e ao deputado Eduardo Bolsonaro. Na área da educação, prometeu ampliar a rede de institutos federais e investir na formação de jovens em áreas ligadas à inteligência artificial.



O Flow registrou mais de 1,6 milhão de espectadores simultâneos durante a entrevista. O programa ocorreu na mesma noite em que a Globo cancelou o debate presidencial após decisões judiciais alterarem as regras do encontro e Lula e Flávio anunciarem que não participariam.