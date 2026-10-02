Lula esteve no Centro com eleitores e apoiadoresNeemias Gonzaga / Parceiro / Agência O Dia
O evento começou por volta das 12h, saindo da Candelária em direção à Cinelândia. Lula seguiu o cortejo na traseira de um carro ao lado de Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD), candidatos ao Senado, do prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), e de Rodrigo Neves (PSD), prefeito de Niterói.
Na primeira, paralisou a passeata e pediu calma aos seus eleitores, relatando que, na aglomeração, uma grande quantidade de pessoas estava passando mal.
Em virtude da grande concentração, um vidro da estrutura do VLT chegou a quebrar, e a segurança foi acionada para isolar a área. Pouco tempo depois, a caminhada foi retomada.
Ao se despedir, já próximo da Cinelândia, Lula puxou gritos como “bet nunca mais”, apoiou o fim da escala 6x1, defendeu o discurso de soberania nacional e reiterou o apoio aos seus candidatos aliados.
No sábado (3), último dia para atos permitidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula encerra sua campanha para as eleições presidenciais com outra passeata na Rua Augusta, em São Paulo.
Ao falar sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL), principal adversário na corrida presidencial, Lula fez críticas ao candidato e questionou sua trajetória política e profissional. O petista também comentou a disputa com outros nomes que concorrem ao Palácio do Planalto e afirmou que os eleitores já conhecem sua atuação à frente do governo.
Outro tema abordado foi o caso envolvendo o Banco Master. Lula defendeu que as investigações alcancem todos os envolvidos e citou a relação do empresário Daniel Vorcaro com diferentes setores. O presidente também afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deveria prestar esclarecimentos sobre contratos do escritório de sua mulher com a instituição financeira. As declarações ocorreram em meio às investigações sobre suspeitas de fraudes envolvendo o banco.
Lula ainda falou sobre a decisão do governo de proibir as chamadas bets, incluindo apostas de quota fixa, jogos on-line e cassinos virtuais. Segundo ele, a medida foi necessária diante das dificuldades para regulamentar o setor.
Na entrevista, o presidente também comentou a relação do Brasil com os Estados Unidos e fez novas críticas a Flávio Bolsonaro e ao deputado Eduardo Bolsonaro. Na área da educação, prometeu ampliar a rede de institutos federais e investir na formação de jovens em áreas ligadas à inteligência artificial.
O Flow registrou mais de 1,6 milhão de espectadores simultâneos durante a entrevista. O programa ocorreu na mesma noite em que a Globo cancelou o debate presidencial após decisões judiciais alterarem as regras do encontro e Lula e Flávio anunciarem que não participariam.
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