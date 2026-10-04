Flávio Bolsonaro (PL) lançou campanha para presidência durante evento em Copacabana - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Flávio Bolsonaro (PL) lançou campanha para presidência durante evento em CopacabanaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/10/2026 23:05

Com os resultados deste domingo, a família chegou a 31 vitórias eleitorais desde 1988. O cálculo considera as eleições vencidas por Jair Bolsonaro, seus filhos e outros familiares que entraram na política. Do total, 27 ocorreram após a adoção das urnas eletrônicas, em 1996.O resultado deste domingo ainda pode aumentar esse número. Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, avançou ao segundo turno da eleição presidencial e disputará a Presidência da República contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 25 de outubro.Jair Bolsonaro foi o primeiro integrante da família a construir uma trajetória eleitoral. Ele foi vereador do Rio de Janeiro por dois anos e, em 1990, foi eleito deputado federal. Ao todo, acumulou sete mandatos na Câmara antes de deixar o Congresso para disputar a Presidência em 2018. Naquele ano, foi eleito presidente da República.Carlos Bolsonaro aparece como o segundo integrante da família com mais vitórias eleitorais. Vereador do Rio de Janeiro desde 2000, ele acumulou sete mandatos consecutivos. Em dezembro de 2025, deixou o cargo para disputar o Senado por Santa Catarina. Neste domingo, foi eleito para uma das duas vagas destinadas ao estado, com cerca de 2 milhões de votos.Michelle Bolsonaro foi eleita senadora pelo Distrito Federal em sua primeira disputa eleitoral. Ela recebeu cerca de 938 mil votos e terminou como a candidata mais votada para o Senado na unidade federativa. Bia Kicis (PL) conquistou a outra vaga em disputa.Em Santa Catarina, além de Carlos, Jair Renan Bolsonaro também foi eleito. O filho do ex-presidente recebeu cerca de 130 mil votos para deputado federal. Ele havia iniciado a carreira política em 2024, quando foi eleito vereador de Balneário Camboriú. Com o resultado deste domingo, terá seu primeiro mandato no Congresso Nacional.Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente, foi eleito deputado federal por São Paulo. Ele já havia disputado eleições municipais no estado e agora chega pela primeira vez à Câmara dos Deputados.