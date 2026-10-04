Eleições 2026 - Anthony Garotinho (Republicanos) votou no Colégio Santo Antônio Maria Zacaria, no Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro neste domingo(04). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Eleições 2026 - Anthony Garotinho (Republicanos) votou no Colégio Santo Antônio Maria Zacaria, no Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro neste domingo(04).Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 04/10/2026 17:58 | Atualizado 04/10/2026 18:12





Na prática, o eleitor que escolher Garotinho na urna não terá o voto simplesmente descartado no momento da votação. O nome e a foto do ex-governador permaneceram disponíveis porque ainda existe recurso pendente sobre o registro da candidatura. A legislação eleitoral permite que candidatos nessa situação continuem aparecendo na urna enquanto o processo não tiver uma decisão definitiva.



A principal diferença está no motivo pelo qual o voto é colocado nessa condição. O voto nulo comum ocorre quando o eleitor digita um número que não corresponde a uma candidatura válida ou opta por anular o voto. Já o voto de Garotinho é classificado como "anulado sub judice" por causa da situação jurídica do registro da candidatura.



O próprio TSE explica que, quando uma candidatura está com o registro indeferido e ainda existe recurso, os votos recebidos são considerados anulados sub judice. Se a decisão que negou o registro for posteriormente revertida, os votos podem ser validados. Caso o indeferimento se torne definitivo, eles deixam de ser considerados válidos.

LEIA MAIS: Na espera de recurso sobre candidatura, Garotinho vota no Catete Na prática, o eleitor que escolher Garotinho na urna não terá o voto simplesmente descartado no momento da votação. O nome e a foto do ex-governador permaneceram disponíveis porque ainda existe recurso pendente sobre o registro da candidatura. A legislação eleitoral permite que candidatos nessa situação continuem aparecendo na urna enquanto o processo não tiver uma decisão definitiva.A principal diferença está no motivo pelo qual o voto é colocado nessa condição. O voto nulo comum ocorre quando o eleitor digita um número que não corresponde a uma candidatura válida ou opta por anular o voto. Já o voto de Garotinho é classificado como "anulado sub judice" por causa da situação jurídica do registro da candidatura.O próprio TSE explica que, quando uma candidatura está com o registro indeferido e ainda existe recurso, os votos recebidos são considerados anulados sub judice. Se a decisão que negou o registro for posteriormente revertida, os votos podem ser validados. Caso o indeferimento se torne definitivo, eles deixam de ser considerados válidos.

E como os votos aparecem na apuração?



A Justiça Eleitoral começou a divulgar os resultados a partir das 17h, e os votos destinados a Garotinho serão apresentados com a indicação correspondente à situação jurídica da candidatura. A resolução que estabelece as regras das eleições de 2026 determina que os painéis de resultados informem se os votos de cada candidato estão em situação válida, sub judice ou anulada.



Isso significa que os votos de Garotinho podem aparecer na totalização, mas não devem ser tratados como válidos enquanto o processo estiver pendente.



O que pode acontecer depois?



Existem dois caminhos principais. Se o TSE reformar a decisão que indeferiu o registro, os votos de Garotinho poderão ser validados e passar a produzir efeitos no resultado oficial.



Se o tribunal mantiver o indeferimento de forma definitiva, a votação destinada ao candidato continuará fora dos votos válidos. Nesse caso, a Justiça Eleitoral poderá precisar realizar uma nova totalização caso a alteração mude o resultado da eleição. A regulamentação do TSE prevê expressamente o reprocessamento da totalização quando houver mudança na situação jurídica de uma candidatura que altere o resultado.



Por que isso pode ser decisivo para a eleição?