Propaganda eleitoral irregular é uma das maiores ocorrências do primeiro turno das Eleições - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Propaganda eleitoral irregular é uma das maiores ocorrências do primeiro turno das EleiçõesReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 04/10/2026 18:02 | Atualizado 04/10/2026 21:24





Entre as ocorrências, a boca de urna aparece na primeira posição, com 373 registros, correspondentes a 31,9% do total. Em seguida está a propaganda eleitoral irregular, com 335 casos (28,6%), e a compra de votos ou corrupção eleitoral, que somou 132 ocorrências (11,3%).



Também foram registrados 83 classificados como outros crimes eleitorais, 58 casos de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral e 49 ocorrências de desordem que prejudicou os trabalhos eleitorais. Houve ainda 40 registros relacionados à violação ou tentativa de violação do sigilo do voto. Ao longo deste domingo (4), primeiro turno das Eleições 2026 , foram registradas 1.170 ocorrências em todo o país, segundo o boletim da Operação de Segurança das Eleições 2026, divulgado às 20h pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Do total, 1.113 foram classificadas como crimes eleitorais. O levantamento também contabiliza crimes comuns, ocorrências envolvendo candidatos e situações registradas em locais de votação e apuração.Entre as ocorrências, a boca de urna aparece na primeira posição, com 373 registros, correspondentes a 31,9% do total. Em seguida está a propaganda eleitoral irregular, com 335 casos (28,6%), e a compra de votos ou corrupção eleitoral, que somou 132 ocorrências (11,3%).Também foram registrados 83 classificados como outros crimes eleitorais, 58 casos de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral e 49 ocorrências de desordem que prejudicou os trabalhos eleitorais. Houve ainda 40 registros relacionados à violação ou tentativa de violação do sigilo do voto.

Minas Gerais lidera ranking de ocorrências



Entre os estados, Minas Gerais aparece na liderança, com 141 registros. Na sequência estão Paraná, com 106, Rio Grande do Sul, com 104, Pernambuco, com 87, e Pará aparece com 82 ocorrências.



Na divisão regional, o Nordeste concentrou o maior número de registros, com 330 ocorrências, ou 28,2% do total. O Sul aparece em seguida, com 287 (24,5%), seguido pelo Sudeste, com 257 (22%), Norte, com 177 (15,1%), e Centro-Oeste, com 119 (10,2%).

Município de Caruaru lidera



Na lista de municípios, Caruaru, em Pernambuco, aparece na liderança, com 16 ocorrências. Manaus, no Amazonas, e Vitória do Xingu, no Pará, registraram 12, e Belo Horizonte, em Minas Gerais, 11 ocorrências.

Apreensão de materiais de campanha



A operação de segurança também contabilizou 316.043 apreensões de material de campanha, além de 13 veículos e quatro armas.

Operação



A estrutura de segurança mobilizada para o primeiro turno reúne 321.343 integrantes das forças de segurança. Desse total, 305.346 pertencem às forças estaduais, 2.726 agentes da Polícia Rodoviária Federal, 6.565 da Polícia Federal e 142 da Força Nacional. A operação também conta com uma tropa de contingência de 6.564 integrantes.



Os agentes contam ainda com 34.621 viaturas, 121 aeronaves e 239 embarcações, totalizando 34.981 meios operacionais.