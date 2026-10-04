Material de campanha no GET Prof. Ary Quintella, na Vila da Penha - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Material de campanha no GET Prof. Ary Quintella, na Vila da PenhaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 04/10/2026 19:34

As forças estaduais de segurança registraram, até às 17h (de Brasília), neste domingo (4), 68 ocorrências durante o primeiro turno das eleições gerais de 2026 no estado do Rio de Janeiro . Ao todo, 56 casos foram considerados crimes eleitorais. O principal tipo de ocorrência foi boca de urna ou arregimentação de eleitor, com 38 registros.

Em 41 procedimentos houve apreensão de algum tipo de material, principalmente de campanha. Porém, não houve apreensão de armas ou entorpecentes nos procedimentos eleitorais analisados. O balanço parcial é resultado do esquema especial montado pelo Governo do Estado para garantir a segurança durante o primeiro turno das eleições gerais.

A Polícia Militar mobilizou mais de 17 mil policiais para o patrulhamento de vias públicas e locais de votação, escolta das urnas e segurança de prédios e bases da Justiça Eleitoral. As ações foram coordenadas e monitoradas a partir do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com a atuação de oficiais da corporação junto às 165 zonas eleitorais.

Na Polícia Civil, todas as delegacias permaneceram com equipes completas e reforço de delegados e agentes para garantir o atendimento às ocorrências. Os crimes eleitorais seguiram o fluxo definido em conjunto com a Polícia Federal. Na Capital, os casos foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal. No interior e na Baixada Fluminense, as ocorrências eleitorais foram inicialmente atendidas pelas delegacias da Polícia Civil, com encaminhamento às unidades da Polícia Federal nos casos previstos.

Eleições 2026

Neste domingo (4), milhões de eleitores vão às urnas para escolher seus representantes no primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Neste ano, os eleitores vão votar para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador (primeira e segunda vaga), governador e presidente da República. A votação acontece até às 17h, no horário de Brasília. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

O voto é obrigatório a partir dos 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.

No momento da votação, é necessário apresentar um documento oficial com foto – carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, CNH e o e-Título com foto.

O celular é estritamente proibido na cabine e deve ser deixado em local indicado pelos mesários. A tradicional colinha, no entanto, é permitida e incentivada pelo TSE, desde que não esteja em nenhum dispositivo eletrônico.