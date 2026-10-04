Material e envolvidos foram levados para sede da Polícia Federal - Foto: Divulgação/26º BPM

Material e envolvidos foram levados para sede da Polícia FederalFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 04/10/2026 19:02

Uma operação conjunta realizada por policiais militares do 26º BPM e pela Justiça Eleitoral resultou no flagrante de uma suposta prática de compra de votos nas proximidades do CEI Dona Esperanza de Bourbon de Orleans e Bragança, localizado no bairro Bataillard, na Mosela, em Petrópolis . A ação foi acompanhada pela juíza eleitoral Dra. Christiane Ferrari, que determinou a abordagem após a equipe identificar indivíduos em atitude suspeita na região indicada por denúncia.

Durante a revista, os policiais apreenderam um total de R$ 1.952,00 em espécie, divididos em R$ 1.800,00 com um dos suspeitos e R$ 152,00 com o outro. Também foram recolhidos 150 santinhos eleitorais, sendo 100 com o primeiro e 50 com o segundo abordado.

No local, as equipes apreenderam ainda uma folha de papel com anotações de nomes de pessoas, respectivos locais de votação e dados de possíveis eleitores vinculados à cooptação, além de panfletos com orientações de "cola" eleitoral. Dois aparelhos celulares, sendo um iPhone 17 Pro Max e outro da marca Black Will, foram arrecadados e encaminhados para análise pericial com o objetivo de levantar eventuais provas ligadas ao caso.

Os dois envolvidos foram conduzidos à sede da Polícia Federal, no bairro Quitandinha, onde prestaram depoimento e foram autuados pela suposta prática do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), que pune a oferta, promessa, solicitação ou recebimento de dinheiro ou vantagem para a obtenção de voto ou abstenção. Após a formalização do procedimento policial, ambos foram liberados, e a ocorrência foi encaminhada à autoridade competente para o prosseguimento das investigações.