Material e envolvidos foram levados para sede da Polícia FederalFoto: Divulgação/26º BPM
Justiça Eleitoral flagra compra de votos na Mosela, em Petrópolis
Aparelhos celulares, anotações de eleitores e R$ 1,9 mil em espécie foram apreendidos na ação
Flávio Bolsonaro teve 38 mil votos a mais que Lula em Petrópolis
Candidato do PL foi o mais votado no município, com 95.783 votos, enquanto o petista recebeu 57.572
Justiça Eleitoral flagra compra de votos na Mosela, em Petrópolis
Aparelhos celulares, anotações de eleitores e R$ 1,9 mil em espécie foram apreendidos na ação
Petrópolis tem mais de 239 mil eleitores aptos a votar neste domingo
Cidade Imperial possui o nono maior colégio eleitoral do estado e reúne 826 seções em 124 locais de votação
Polícia apreende grande quantidade de drogas no Vale do Carangola
Agentes apreenderam mais de 5 kg de drogas e comprimidos de ecstasy escondidos em uma área de mata na comunidade
Petrópolis teve 165 denúncias de propaganda eleitoral irregular
Dados são do Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral para que cidadãos denunciem irregularidades em propagandas eleitorais
Teatro Imperial reúne teatro, dança, humor, música, cinema e programação infantil em outubro
Agenda do mês tem Simples Assim com Alexandra Richter, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro, Jonathan Nemer, Focus Cia. de Dança, Starlight Concert e muito mais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.