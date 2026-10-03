Drogas apreendidas no local - Foto: Divulgação/26º BPM

Drogas apreendidas no localFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 03/10/2026 16:32

Policiais do Serviço Reservado (P2) do 26º Batalhão de Polícia Militar realizaram uma expressiva apreensão de drogas na sexta-feira (2), durante uma incursão em uma área de mata situada na Rua Waldemar Vieira Afonso, localizada no Vale do Carangola, em Petrópolis.

A operação foi desencadeada a partir do levantamento de dados de inteligência e de denúncias que apontavam a existência de um ponto de depósito e armazenamento de ilícitos na região. Ao vasculharem a vegetação indicada pelas informações, as equipes conseguiram arrecadar três caixas de papelão que guardavam grande quantidade de entorpecentes: 4,290 kg de cocaína, 1,195 kg de maconha, 530 comprimidos de ecstasy e 185 frascos de lança-perfume, além de insumos e apetrechos diretamente vinculados ao preparo e à comercialização das drogas.

O indivíduo apontado nas denúncias como o responsável pelo material não foi encontrado no local durante as diligências. Diante dos fatos, todo o material ilícito arrecadado foi formalmente recolhido e encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia (Retiro), onde a ocorrência foi registrada e entregue à apreciação da autoridade policial para o prosseguimento das investigações.