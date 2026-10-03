Eleições serão realizadas neste domingo em todo o país - Foto: TRE-SP

Eleições serão realizadas neste domingo em todo o paísFoto: TRE-SP

Publicado 03/10/2026 17:27 | Atualizado 03/10/2026 17:54

Petrópolis tem o 9º maior número de eleitores do estado do Rio de Janeiro, com 239.478. Os dados do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) mostram que o município é o 9º com mais eleitores no território estadual.

Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Campos dos Goytacazes, Belford Roxo e São João de Meriti figuram à frente do município serrano na lista, enquanto Volta Redonda completa o top 10. Em todo o estado, são mais de 12,8 milhões de pessoas aptas a votar.

O município tem 124 locais de votação em duas zonas eleitorais (29ª ZE) e (65ª ZE). Ao todo, são 826 seções dentro dos locais de votação.

Na Cidade Imperial, 54% dos eleitores são do sexo feminino, enquanto o restante é masculino. Em relação à faixa etária, a maioria está entre 45 e 49 anos, com mais de 22 mil eleitores dentro da categoria.

O TRE também detalha o grau de instrução da população apta a votar. Em Petrópolis, a maioria dos eleitores tem ensino fundamental incompleto, com quase 66 mil se enquadrando no perfil.

Propaganda irregular

Petrópolis ocupa a quarta colocação entre os municípios do estado do Rio de Janeiro no ranking de denúncias relacionadas a irregularidades em propagandas eleitorais, contabilizando 165 registros até a tarde deste sábado (3). Os dados foram divulgados pelo Pardal, uma ferramenta oficial desenvolvida pela Justiça Eleitoral para que a própria população possa reportar possíveis infrações durante o período de campanha.

Eleições 2026

Nas Eleições Gerais de 2026, os eleitores vão às urnas para definir os representantes de cinco cargos distintos: Presidente da República, Governadores, Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais.

Uma das principais especificidades desta eleição está na composição do Senado Federal, que passa pela renovação de dois terços de suas cadeiras, o que exige do eleitor a escolha de dois candidatos diferentes para o cargo. O processo de votação segue totalmente digitalizado por meio da urna eletrônica em todo o país.

Para obter informações detalhadas sobre a organização eleitoral, serviços ao cidadão e orientações sobre o pleito, a população pode consultar os canais oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).