Eleições serão realizadas neste domingo em todo o paísFoto: TRE-SP
Petrópolis tem mais de 239 mil eleitores aptos a votar neste domingo
Cidade Imperial possui o nono maior colégio eleitoral do estado e reúne 826 seções em 124 locais de votação
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Polícia apreende grande quantidade de drogas no Vale do Carangola
Agentes apreenderam mais de 5 kg de drogas e comprimidos de ecstasy escondidos em uma área de mata na comunidade
Petrópolis teve 165 denúncias de propaganda eleitoral irregular
Dados são do Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral para que cidadãos denunciem irregularidades em propagandas eleitorais
Teatro Imperial reúne teatro, dança, humor, música, cinema e programação infantil em outubro
Agenda do mês tem Simples Assim com Alexandra Richter, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro, Jonathan Nemer, Focus Cia. de Dança, Starlight Concert e muito mais
Confraria da Poesia Informal completa 15 anos com lançamento de antologia comemorativa
"Poesia Liberta", 12º livro do coletivo nascido em Petrópolis, reúne poetas do Brasil, de Portugal, Angola, Moçambique e Holanda e será lançado no dia 17 de outubro
Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Petrópolis
Indivíduo de 50 anos tinha mandado de prisão definitivo e deve cumprir pena em regime fechado; ação reuniu equipes da 105ª DP e do 26º BPM
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