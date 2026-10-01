Objetivo é ampliar atendimento a quem vive com fibromialgia na região - Foto: Divulgação/AFIRJ

Objetivo é ampliar atendimento a quem vive com fibromialgia na regiãoFoto: Divulgação/AFIRJ

Publicado 01/10/2026 13:52





O evento de inauguração do novo espaço aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º). O espaço fica localizado na Rua Alberto Torres, nº 67, no Centro de Petrópolis.



O novo núcleo foi estruturado para oferecer serviços essenciais no cuidado à saúde e na garantia de direitos dos pacientes, reunindo atendimento multidisciplinar com profissionais especializados, consultas via telemedicina para maior acesso e comodidade, suporte de orientação jurídica para a priorização de direitos e avaliação biopsicossocial direcionada às necessidades dos pacientes.



Segundo Soraya Marchito, Presidente e fundadora da AFIRJ, a inauguração do núcleo em Petrópolis é um marco na defesa dos direitos das pessoas com fibromialgia:



“Nosso propósito é garantir atendimento gratuito e digno para todos, mas, enquanto trabalhamos para essa realidade, construímos a parceria com a ADEPREV para oferecer serviços a preços populares, com agilidade e acolhimento. Este espaço não é apenas para atendimento, é um ponto de partida para escutar demandas, fortalecer nossa luta e transformar a legislação em políticas públicas efetivas, garantindo que ninguém enfrente a fibromialgia sozinho.” Associação de Fibromiálgicos do Estado do Rio de Janeiro (AFIRJ), em parceria com a Associação em Defesa do Contribuinte da Previdência Social de Petrópolis (ADEPREV), inaugura seu novo núcleo no município de Petrópolis. A iniciativa foi desenvolvida com o objetivo de ampliar o atendimento, o acolhimento, o suporte e a qualidade de vida das pessoas que convivem com a fibromialgia na região.O evento de inauguração do novo espaço aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º). O espaço fica localizado na Rua Alberto Torres, nº 67, no Centro de Petrópolis.O novo núcleo foi estruturado para oferecer serviços essenciais no cuidado à saúde e na garantia de direitos dos pacientes, reunindo atendimento multidisciplinar com profissionais especializados, consultas via telemedicina para maior acesso e comodidade, suporte de orientação jurídica para a priorização de direitos e avaliação biopsicossocial direcionada às necessidades dos pacientes.Segundo Soraya Marchito, Presidente e fundadora da AFIRJ, a inauguração do núcleo em Petrópolis é um marco na defesa dos direitos das pessoas com fibromialgia:“Nosso propósito é garantir atendimento gratuito e digno para todos, mas, enquanto trabalhamos para essa realidade, construímos a parceria com a ADEPREV para oferecer serviços a preços populares, com agilidade e acolhimento. Este espaço não é apenas para atendimento, é um ponto de partida para escutar demandas, fortalecer nossa luta e transformar a legislação em políticas públicas efetivas, garantindo que ninguém enfrente a fibromialgia sozinho.”

Lei federal reconhece a condição para efeitos legais

A inauguração ocorre no contexto do avanço na legislação federal (Lei Federal 15.176/2025), que prevê a equiparação da fibromialgia à deficiência para efeitos legais mediante avaliação biopsicossocial.



O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), articulador e defensor da pauta, destacou que o marco legal dá visibilidade a uma realidade por muito tempo invisibilizada e ressaltou a importância de transformar o texto da lei em medidas efetivas de atendimento adequado, avaliações responsáveis e respeito aos direitos da população.



“Aprovar a legislação foi um passo decisivo para dar visibilidade a uma realidade que por muito tempo permaneceu invisível. A lei já reconhece a necessidade de olhar para a pessoa com fibromialgia considerando suas limitações reais e o impacto diário da condição. O nosso desafio agora é garantir que esse direito se traduza em atendimento médico adequado, avaliações periciais responsáveis e respeito contínuo. A inauguração do núcleo da AFIRJ em Petrópolis e as ações de conscientização na região são fundamentais para aproximar esse cuidado de quem realmente precisa."