Objetivo é ampliar atendimento a quem vive com fibromialgia na regiãoFoto: Divulgação/AFIRJ
O evento de inauguração do novo espaço aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º). O espaço fica localizado na Rua Alberto Torres, nº 67, no Centro de Petrópolis.
O novo núcleo foi estruturado para oferecer serviços essenciais no cuidado à saúde e na garantia de direitos dos pacientes, reunindo atendimento multidisciplinar com profissionais especializados, consultas via telemedicina para maior acesso e comodidade, suporte de orientação jurídica para a priorização de direitos e avaliação biopsicossocial direcionada às necessidades dos pacientes.
Segundo Soraya Marchito, Presidente e fundadora da AFIRJ, a inauguração do núcleo em Petrópolis é um marco na defesa dos direitos das pessoas com fibromialgia:
“Nosso propósito é garantir atendimento gratuito e digno para todos, mas, enquanto trabalhamos para essa realidade, construímos a parceria com a ADEPREV para oferecer serviços a preços populares, com agilidade e acolhimento. Este espaço não é apenas para atendimento, é um ponto de partida para escutar demandas, fortalecer nossa luta e transformar a legislação em políticas públicas efetivas, garantindo que ninguém enfrente a fibromialgia sozinho.”
Lei federal reconhece a condição para efeitos legais
O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), articulador e defensor da pauta, destacou que o marco legal dá visibilidade a uma realidade por muito tempo invisibilizada e ressaltou a importância de transformar o texto da lei em medidas efetivas de atendimento adequado, avaliações responsáveis e respeito aos direitos da população.
“Aprovar a legislação foi um passo decisivo para dar visibilidade a uma realidade que por muito tempo permaneceu invisível. A lei já reconhece a necessidade de olhar para a pessoa com fibromialgia considerando suas limitações reais e o impacto diário da condição. O nosso desafio agora é garantir que esse direito se traduza em atendimento médico adequado, avaliações periciais responsáveis e respeito contínuo. A inauguração do núcleo da AFIRJ em Petrópolis e as ações de conscientização na região são fundamentais para aproximar esse cuidado de quem realmente precisa."
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