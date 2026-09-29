O candidato à Presidência da República pelo partido Missão, Renan Santos, cumpre agenda em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (30), às 15h. O político, que figura na terceira colocação nas pesquisas de intenção de voto, realizará um encontro com apoiadores na Praça Princesa Isabel, localizada em frente à Catedral de São Pedro de Alcântara.
A visita à Cidade Imperial faz parte da reta final da "Futuro Glorioso Tour", caravana promovida pelo candidato a bordo de um ônibus de campanha que percorreu diversas regiões do país. O estado do Rio de Janeiro é um dos últimos da mobilização nacional, que ainda terá uma passagem Minas Gerais e outra por São Paulo.
A passagem de Renan Santos ganha destaque no cenário local por ser a única agenda presencial realizada por um candidato ao cargo máximo do Executivo federal em Petrópolis durante todo o período eleitoral.
Após o compromisso na Região Serrana, o presidenciável seguirá em caravana para Juiz de Fora, às 20h do mesmo dia. Posteriormente, o candidato irá a Niterói, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Santos e São Paulo.
Pesquisa Quaest mostra corrida presidencial acirrada
A visita do candidato do partido Missão à Região Serrana ocorre em meio à divulgação dos mais recentes dados do instituto Quaest, divulgados nesta segunda-feira (28). Segundo o levantamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no primeiro turno com 39%, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 34%. O resultado marca o retorno de Lula à liderança fora da margem de erro na disputa de primeiro turno.
Na sequência da corrida presencial, o escritor Augusto Cury (Avante) e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado aparecem empatados tecnicamente com 4% cada — Cury oscilou dois pontos para baixo em relação ao levantamento anterior, enquanto Caiado permaneceu estável. O candidato Renan Santos (Missão) manteve seus 3% das intenções de voto, ocupando a quinta colocação. Já o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) sustentou 1% da preferência do eleitorado.
Em uma eventual simulação de segundo turno entre os dois primeiros colocados, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem rigorosamente empatados com 42% das intenções de voto cada. No cenário direto contra Renan Santos, a pesquisa Quaest aponta vitória do atual presidente por 42% a 39%.
O levantamento Quaest foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e capturou as primeiras reações do eleitorado após o anúncio da proibição das bets no país pelo governo federal. A pesquisa também apontou que a aprovação do governo Lula oscilou positivamente de 44% para 46%, enquanto a desaprovação passou de 50% para 49%.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.