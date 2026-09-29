Renan Santos, candidato pelo Missão - Foto: Reprodução/CNM

Renan Santos, candidato pelo MissãoFoto: Reprodução/CNM

Publicado 29/09/2026 09:44

O candidato à Presidência da República pelo partido Missão, Renan Santos , cumpre agenda em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (30), às 15h. O político, que figura na terceira colocação nas pesquisas de intenção de voto, realizará um encontro com apoiadores na Praça Princesa Isabel, localizada em frente à Catedral de São Pedro de Alcântara.

A visita à Cidade Imperial faz parte da reta final da "Futuro Glorioso Tour", caravana promovida pelo candidato a bordo de um ônibus de campanha que percorreu diversas regiões do país. O estado do Rio de Janeiro é um dos últimos da mobilização nacional, que ainda terá uma passagem Minas Gerais e outra por São Paulo.

A passagem de Renan Santos ganha destaque no cenário local por ser a única agenda presencial realizada por um candidato ao cargo máximo do Executivo federal em Petrópolis durante todo o período eleitoral.

Após o compromisso na Região Serrana, o presidenciável seguirá em caravana para Juiz de Fora, às 20h do mesmo dia. Posteriormente, o candidato irá a Niterói, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Santos e São Paulo.

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