Drogas apreendidas na Rua Araruama, no município de Petrópolis - Divulgação/26º BPM

Drogas apreendidas na Rua Araruama, no município de PetrópolisDivulgação/26º BPM

Publicado 27/09/2026 16:10





Para averiguar as informações sobre a movimentação do tráfico na região, equipes da P2 (Equipe Reservada), Supervisão de RAS, PATAMO 1 e 3 e agentes da 105ª DP organizaram uma operação conjunta e montaram um cerco tático no local indicado. Durante o monitoramento, os policiais flagraram dois suspeitos carregando uma mochila, realizando a entrega de pacotes e recebendo dinheiro de compradores.



Ao perceberem a aproximação das forças de segurança, os dois homens tentaram fugir a pé. Um dos suspeitos conseguiu escapar, mas o homem de 49 anos foi alcançado e abordado pelos agentes. Com ele, os policiais apreenderam a mochila utilizada no crime. Ao ser questionado, o acusado confessou formalmente a sua participação no tráfico local.



Dentro do compartimento, os policiais contabilizaram 287 tabletes de maconha (aproximadamente 459 gramas), 150 cápsulas de skank (cerca de 990 gramas), 321 cápsulas de cocaína (cerca de 948 gramas) e 115 pedras de crack (aproximadamente 69 gramas). Além de todo o material entorpecente, também foram recolhidos R$ 70 em espécie e o telefone celular do suspeito. O caso foi encaminhado para a 105ª DP, onde a ocorrência foi registrada e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. Uma ação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de um homem de 49 anos por tráfico de drogas na noite deste sábado (26), no bairro Quitandinha, em Petrópolis. A ofensiva, desencadeada após o recebimento de denúncias anônimas sobre o comércio ilegal de entorpecentes no final da Rua Araruama, resultou na apreensão de mais de 2,4 quilos de substâncias ilícitas, além de dinheiro e um aparelho celular.Para averiguar as informações sobre a movimentação do tráfico na região, equipes da P2 (Equipe Reservada), Supervisão de RAS, PATAMO 1 e 3 e agentes da 105ª DP organizaram uma operação conjunta e montaram um cerco tático no local indicado. Durante o monitoramento, os policiais flagraram dois suspeitos carregando uma mochila, realizando a entrega de pacotes e recebendo dinheiro de compradores.Ao perceberem a aproximação das forças de segurança, os dois homens tentaram fugir a pé. Um dos suspeitos conseguiu escapar, mas o homem de 49 anos foi alcançado e abordado pelos agentes. Com ele, os policiais apreenderam a mochila utilizada no crime. Ao ser questionado, o acusado confessou formalmente a sua participação no tráfico local.Dentro do compartimento, os policiais contabilizaram 287 tabletes de maconha (aproximadamente 459 gramas), 150 cápsulas de skank (cerca de 990 gramas), 321 cápsulas de cocaína (cerca de 948 gramas) e 115 pedras de crack (aproximadamente 69 gramas). Além de todo o material entorpecente, também foram recolhidos R$ 70 em espécie e o telefone celular do suspeito. O caso foi encaminhado para a 105ª DP, onde a ocorrência foi registrada e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Dupla é presa com entorpecentes e motocicleta na Vila Ipanema

Ainda na tarde de sábado (26), outra ação ostensiva realizada por policiais militares do 26º BPM resultou na prisão de dois jovens, de 21 e 24 anos, no Quitandinha. O flagrante ocorreu na comunidade da Vila Ipanema após levantamentos de inteligência sobre a comercialização de drogas no local.



Agentes da Equipe Reservada e das equipes do PATAMO 1 e 3 se posicionaram em pontos estratégicos e passaram a monitorar a movimentação. Os policiais observaram quando um dos suspeitos entrava em uma garagem e retornava para entregar os entorpecentes aos usuários. Em seguida, o segundo envolvido se aproximou e recebeu dinheiro retirado de uma sacola, que posteriormente foi escondida sobre o telhado da garagem.



Diante do flagrante, as equipes avançaram para a abordagem. Com um dos suspeitos, foram encontrados R$ 280 em espécie. O segundo tentou se desfazer de três papelotes de crack assim que notou a chegada dos policiais. Na sacola mantida no telhado da garagem, as equipes recolheram 24 cápsulas de cocaína e mais R$ 20. A operação também resultou na apreensão de sete tabletes de maconha e de uma motocicleta Yamaha XTZ 250 Ténéré, que era utilizada na distribuição e venda dos entorpecentes.



Os dois homens e todo o material recolhido foram conduzidos para a 105ª DP. Na delegacia, a dupla foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo presa à disposição do Judiciário.