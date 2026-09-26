Instituto Fazenda Vira-MundoFoto: Lucas Zappa
Instituto Fazenda Vira-Mundo celebra 10 anos de atuação em Petrópolis
Instituto promoverá evento aberto ao público nos dias 10 e 11 de outubro, com feira, atividades culturais e ações voltadas à educação e ao meio ambiente
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Com fim das bets, CDL Petrópolis diz ver potencial de recuperação do poder de compra das famílias
Em Petrópolis, projeção aponta universo potencial de mais de 63 mil pessoas que já participaram de apostas on-line
Polícia prende homem após tentativa de homicídio no Centro de Petrópolis
Vítima buscou socorro com agentes em patrulhamento na Rua 16 de Março; jovem de 21 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo
Aluno leva arma de brinquedo para escola em Itaipava e PM é acionada
Estudante esclareceu que levou o objeto para o colégio para mostrar aos amigos; polícia não identificou prática de crime
CDDH mantém comunidade para aproximar vagas de emprego de quem procura oportunidades
Criada em 2021, a iniciativa reúne vagas de emprego, cursos e capacitações e também recebe oportunidades de empresas e instituições para divulgação
Petrópolis inicia vacinação contra pneumococo para idosos a partir de 85 anos
Vacina está disponível em 17 unidades da Rede Municipal de Saúde e busca prevenir formas graves das doenças pneumocócicas
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