Instituto Fazenda Vira-Mundo - Foto: Lucas Zappa

Instituto Fazenda Vira-MundoFoto: Lucas Zappa

Publicado 26/09/2026 20:11

O Instituto Fazenda Vira-Mundo, no Brejal, em Petrópolis , completa 10 anos de atuação em 2026 e promoverá, nos dias 10 e 11 de outubro, um evento aberto ao público. A programação reunirá produtores, artistas, expositores, empreendedores, moradores e parceiros ligados à trajetória do espaço.

Ao longo de dez anos, a Vira-Mundo construiu uma rede formada por mais de 75 produtores, artistas, expositores e empreendedores parceiros. Somente em 2025, as atividades realizadas no espaço alcançaram cerca de 11.700 pessoas, em diferentes frentes ligadas à educação, cultura, arte, meio ambiente e desenvolvimento comunitário.

Entre os projetos desenvolvidos está o Programa Arte e Descoberta, voltado ao público infantojuvenil. Em 2025, o programa recebeu 194 crianças e adolescentes em atividades realizadas em parceria com cinco escolas da rede municipal e uma da rede privada de ensino.

A Fazenda também mantém uma programação regular de atividades voltadas à comunidade, que inclui aulas de ginástica funcional, futebol para jovens e adultos, Muay Thai, além de serviços e cursos de formação profissional. Entre eles estão o serviço odontológico e o curso de cabeleireiro. O espaço também abriga o Laboratório de Fios e a Roda de Bordado.

As atividades regulares funcionam ao longo da semana e são complementadas por cursos técnicos e de empreendedorismo realizados em parceria com instituições como o SEBRAE e o SENAR, organizados em ciclos de curta duração.

A atuação da Fazenda também se estende ao fortalecimento de negócios e grupos produtivos da região. Entre as iniciativas que nasceram ou se consolidaram no espaço estão o Entreposto Vira-Mundo; a Chocolate Vira-Mundo, da chocolatier Elvira Wiltgen; a produção artesanal de pães de Rafael Ortiz; e o Coletivo de Bordadeiras Arte em Comum, que reúne semanalmente mulheres da comunidade do Brejal.

A programação de outubro também marcará a realização da 6ª edição da Feira dos Produtores do Brejal e Arredores Criativos. Criado em 2016, o evento reúne produtores rurais, artesãos e empreendedores da região e integra a história da Fazenda Vira-Mundo desde o início de suas atividades.

“Celebrar esta data é a conquista de muitas mãos e cabeças pensantes que, juntas, atuam nas esferas de educação, cultura, arte e meio ambiente. Durante todos esses anos buscamos ampliar este grande universo de linguagens com o objetivo de trazer para perto quem mais importa: a comunidade”, comenta a assessora de cultura Maria Sonia Pinho.

A programação também contará com uma homenagem a Augusto Katsumoto, parceiro de longa data da Fazenda, que faleceu este ano. À frente dos negócios da família estão atualmente sua esposa, Angela Katsumoto, e sua filha, Midori Katsumoto.

Os detalhes da programação, incluindo os horários das oficinas e vivências, serão divulgados em breve pelos canais oficiais do Instituto.