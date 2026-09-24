Reajuste de 20% foi aprovado na CâmaraFoto: Divulgação/Livia Miranda
Câmara de Petrópolis aprova emenda que garante reajuste de 20% aos servidores municipais
Proposta prevê que o reajuste tenha efeitos financeiros retroativos a 1º de julho de 2026; emenda foi aprovada na quarta-feira
Petrópolis inicia vacinação contra pneumococo para idosos a partir de 85 anos
Vacina está disponível em 17 unidades da Rede Municipal de Saúde e busca prevenir formas graves das doenças pneumocócicas
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Homem é preso após furtar peças de carne de supermercado no Centro
Peças de coração de alcatra estavam avaliados em cerca de R$ 160,00 e já haviam sido recuperadas por funcionários do estabelecimento
Justiça exige reparos no Hospital Nelson de Sá Earp após falhas em elevador
Decisão atende a pedido da Defensoria Pública do Rio e fixa prazos rígidos para consertos, vistoria dos bombeiros e segurança de pacientes
Queda de árvore e muro derruba ponto de ônibus no Centro de Petrópolis
Ainda durante a manhã, outro abrigo de ônibus foi instalado na rua, 10 metros antes do ponto danificado
Semana Move movimenta Sesc Nogueira com programação gratuita de atividades físicas
Unidade em Petrópolis promove aulas, vivências esportivas e atividades de bem-estar para diferentes públicos
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