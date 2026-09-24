Reajuste de 20% foi aprovado na CâmaraFoto: Divulgação/Livia Miranda

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Enzo Gabriel
A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou, nesta quarta-feira (23), a emenda apresentada pela vereadora Professora Lívia (PCdoB), que estabelece reajuste de 20% nos vencimentos, salários, proventos, pensões e demais remunerações dos servidores públicos municipais, ativos e inativos.
A proposta altera o Projeto de Lei GP 301/2026, de autoria do prefeito, e prevê que o reajuste tenha efeitos financeiros retroativos a 1º de julho de 2026. A medida contempla servidores da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do município.