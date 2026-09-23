Abrigo de ônibus na Rua Alberto Torres, no CentroFoto: Reprodução/Redes Sociais
A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) informou que um novo abrigo foi instalado na mesma rua, 10 metros antes do ponto danificado.
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Abrigo de ônibus na Rua Alberto Torres, no CentroFoto: Reprodução/Redes Sociais
Queda de árvore e muro derruba ponto de ônibus no Centro de Petrópolis
Ainda durante a manhã, outro abrigo de ônibus foi instalado na rua, 10 metros antes do ponto danificado
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