Abrigo de ônibus na Rua Alberto Torres, no CentroFoto: Reprodução/Redes Sociais

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Enzo Gabriel
Um ponto de ônibus na Rua Alberto Torres, no Centro de Petrópolis, foi derrubado após a queda de uma árvore e parte de um muro na manhã desta quarta-feira (23).

A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) informou que um novo abrigo foi instalado na mesma rua, 10 metros antes do ponto danificado.
Nenhum passageiro estava no local no momento da queda do ponto de ônibus.