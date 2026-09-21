Ministra irá receber o Troféu Juca Pato - Foto: @alnereiS/Flipetrópolis

Ministra irá receber o Troféu Juca PatoFoto: @alnereiS/Flipetrópolis

Publicado 21/09/2026 20:33

O presidente da União Brasileira de Escritores (UBE), Ricardo Ramos Filho, anunciou que a ministra e escritora Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, é a vencedora do Troféu Juca Pato – Intelectual do Ano de 2026, concedido pela entidade. A cerimônia de entrega será realizada no dia 14 de novembro, durante o 3.º Flipetrópolis – Festival Literário Internacional de Petrópolis , no Palácio de Cristal, que acontece de 12 a 15 de novembro.

Cármen Lúcia receberá o prêmio das mãos da filósofa e escritora Sueli Carneiro, vencedora de 2025. A cerimônia terá ainda as presenças da jornalista e escritora Míriam Leitão, vencedora de 2024, e da escritora Conceição Evaristo, vencedora de 2023. Será um encontro inédito das quatro mulheres que conquistaram, em sequência, o título de Intelectual do Ano.

Criado em 1962, por iniciativa do escritor Marcos Rey, o Troféu Juca Pato tornou-se uma das mais tradicionais distinções da vida intelectual brasileira. Concedido pela UBE, atravessou mais de seis décadas reconhecendo nomes fundamentais da cultura e do pensamento do país, entre eles Jorge Amado, Luís da Câmara Cascudo, Carlos Drummond de Andrade, Cora Coralina, Antonio Candido e Lygia Fagundes Telles. Nos últimos anos, foram premiados Ailton Krenak, Laerte Coutinho, Padre Júlio Lancellotti, Conceição Evaristo, Míriam Leitão e Sueli Carneiro.

A escolha de Cármen Lúcia é histórica: pela primeira vez, uma integrante do Supremo Tribunal Federal recebe o Juca Pato. O reconhecimento se dá por sua trajetória intelectual e por uma produção escrita que ultrapassa o universo jurídico para alcançar temas centrais da vida brasileira, especialmente a democracia, a cidadania e os direitos fundamentais. Cármen Lúcia concorreu ao prêmio com “Princípio Constitucional da Solidariedade”, publicado em 2025 pela Editora Fórum, atendendo à exigência do regulamento de publicação de livro inédito e em primeira edição no ano anterior à premiação. A escolha, porém, considera uma trajetória mais ampla, na qual Direito, pensamento político e literatura se encontram.

Essa produção inclui também “Pela mão do povo — Voto e democracia no Brasil”, reflexão sobre a construção histórica do voto e da soberania popular, e “O Livro da Democracia”, escrito com a jornalista Mariana Oliveira e dirigido ao público infantojuvenil.

A premiação de 2026 registra ainda uma mudança significativa na história recente do Juca Pato. Conceição Evaristo, Míriam Leitão, Sueli Carneiro e Cármen Lúcia são quatro mulheres premiadas consecutivamente, depois de décadas de ampla predominância masculina entre os vencedores. No Palácio de Cristal, essa história ganhará uma imagem especial: Sueli Carneiro passará o Juca Pato a Cármen Lúcia diante das duas vencedoras anteriores.