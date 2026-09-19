Prisão foi realizada pela Polícia Militar - Foto: Reprodução/26º BPM

Prisão foi realizada pela Polícia MilitarFoto: Reprodução/26º BPM

Publicado 19/09/2026 13:24

Um homem de 29 anos foi preso nesta sexta-feira (18) após uma ocorrência de violência doméstica no Duarte da Silveira, em Petrópolis. A prisão foi realizada por policiais militares do 26º BPM.

Segundo a ocorrência, a vítima relatou aos policiais que foi agredida pelo companheiro com um empurrão. Após a agressão, o homem teria quebrado o vidro da porta da residência. Os estilhaços quase atingiram uma criança que também estava no imóvel.

Durante o deslocamento até a delegacia, o homem teria feito novas ameaças contra a vítima. Ele foi conduzido à 105ª DP, onde permaneceu preso em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com base na Lei Maria da Penha.

