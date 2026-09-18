Veículos da Turp voltaram a circular nesta sexta-feiraFoto: Reprodução/Redes Sociais
Prefeitura de Petrópolis decreta intervenção total na gestão da Turp
Município amplia poderes da intervenção após descumprimentos de determinações, problemas financeiros e impactos na operação do transporte público
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Paralisação dos rodoviários da Turp é encerrada e operação é retomada
Mobilização dos profissionais do transporte público que atuam na empresa durou mais de 24 horas e se encerrou nesta manhã
Homem é preso com crack e cocaína no Floresta, em Petrópolis
Ação conjunta do 26º BPM e da 105ª DP identificou um ponto de comercialização de entorpecentes na localidade do Calango
Firjan apresenta em Petrópolis projeto para agilizar licenciamento ambiental
Iniciativa Inea 4.0 busca modernizar o licenciamento ambiental no estado do Rio de Janeiro por meio da melhoria de processos
MPRJ pede retirada de linhas da Turp e nova licitação do transporte em Petrópolis
Órgão cita atrasos, falhas mecânicas e descumprimento de viagens ao pedir afastamento da empresa em Petrópolis
Falha elétrica foi causadora de incêndio em ônibus da Turp
Veículo pegou fogo na Avenida Ipiranga, no Centro, em frente à Catedral São Pedro de Alcântara; ninguém se feriu
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