Dinheiro e celulares apreendidos - Foto: Divulgação/26º BPM

Dinheiro e celulares apreendidosFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 17/09/2026 14:40

Polícia Militar , em ação conjunta com a Polícia Civil, prendeu um homem de 24 anos apontado como gerente do tráfico de drogas da Comunidade do Neylor, no Retiro. A ação ocorreu na quarta-feira (16) em cumprimento a um mandado de prisão.

O indivíduo foi localizado no interior de sua residência pelos policiais. Ao lado do sofá da sala, os agentes encontraram três celulares e R$ 2.158 em espécie.

O preso foi conduzido à 105ª DP, onde o mandado de prisão foi cumprido e o material arrecadado permaneceu apreendido.

