Polícia Civil realizou perícia no localFoto: Reprodução/Redes Sociais
Homem passa mal e morre em ônibus na Mosela
Caso aconteceu na tarde desta quarta-feira em ônibus que fazia a linha 118 - Pedras Brancas
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CPTrans determina que 32 ônibus da Turp sejam impedidos de circular
Medida atinge 24% da frota da empresa e deve ser atendida a partir das 0h de quinta-feira
Serra Serata começa nesta quarta-feira celebrando a cultura italiana em Petrópolis
Festa reúne gastronomia, música, dança, cinema, literatura e atividades culturais gratuitas no Palácio de Cristal, até domingo, 20 de setembro
Águas do Imperador participa de mutirão de limpeza no Rio Araras
Equipes da concessionária atuarão diretamente no rio durante programação de educação ambiental promovida pelo Projeto Araras
Noite em Petrópolis tem chuva de granizo e queda de árvores
Interdição na Estrada União e Indústria provocou desvios, retenções e atrasos nas viagens do transporte público municipal
UPA Centro tem 19 pacientes à espera de internação em Petrópolis
Entre os pacientes que aguardam transferência, um paciente oncológico está há 18 dias à espera de um leito de internação na unidade, segundo fiscalização
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