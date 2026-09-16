Polícia Civil realizou perícia no local - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Polícia Civil realizou perícia no localFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/09/2026 18:58

Na tarde desta quarta-feira (16), um homem morreu após passar mal em um ônibus na Mosela, em Petrópolis. O caso aconteceu em um coletivo da empresa Cidade Real que fazia a linha 118 - Pedras Brancas.

O motorista chegou a pedir ajuda de profissionais do posto de saúde do bairro, mas a vítima não resistiu.

A Polícia Civil foi acionada e realizou a perícia no local. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal também acompanharam a ocorrência.