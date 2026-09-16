Retirada de resíduos do rio - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Retirada de resíduos do rioFoto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 16/09/2026 17:49

A Águas do Imperador participa, nos dias 16 e 17 de setembro, da programação da 27ª edição do Festival da Limpeza de Araras, promovido pelo Projeto Araras, em Petrópolis . A concessionária é parceira há vários anos dos tradicionais mutirões de limpeza realizados pela organização e, nesta edição, reforça esse apoio com a participação de suas equipes. Profissionais da concessionária atuarão diretamente no Rio Araras, realizando a retirada de resíduos e a limpeza do rio. A ação também contemplará a Estrada Bernardo Coutinho.

A iniciativa faz parte de uma mobilização para envolver instituições, Poder Público e comunidade no cuidado com os espaços públicos e com o meio ambiente. Neste ano, o Projeto Araras retoma suas origens, fortalecendo ações coletivas e incentivando a participação dos moradores na conservação do bairro.

Para Deborah Gama, especialista de Meio Ambiente da Águas do Imperador, a iniciativa reforça a importância do envolvimento da população.

“A participação nesse mutirão reforça a importância do cuidado coletivo com os nossos rios. Nossas equipes estarão diretamente no Rio Araras realizando a retirada de resíduos, mas essa conservação precisa continuar no dia a dia, com o descarte correto e o envolvimento de toda a comunidade”, destaca.

A concessionária também está presente na região com a ETA Araras, estação de tratamento de água que ampliou a capacidade de produção e distribuição de água tratada no município.

“Temos uma presença importante nesta região também por meio da ETA Araras, uma moderna estação de tratamento de água que ampliou a capacidade de produção e distribuição de água tratada em Petrópolis. Participar deste mutirão reforça nosso compromisso não apenas com o saneamento, mas também com a conservação dos recursos naturais e com o cuidado com a região”, afirma Marcio Salles, diretor da Águas do Imperador.

O Festival da Limpeza de Araras segue até o dia 22 de setembro, com atividades ambientais, educativas e culturais em Araras e no Vale das Videiras. A programação inclui ações de limpeza, plantio, compostagem, oficinas e atividades de conscientização ambiental.