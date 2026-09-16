Inspeções foram realizadas nos dias 9, 14 e 15 de setembro - Foto: Arquivo/O Dia

Inspeções foram realizadas nos dias 9, 14 e 15 de setembroFoto: Arquivo/O Dia

Publicado 16/09/2026 18:45 | Atualizado 16/09/2026 18:58

A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) determinou, nesta quarta-feira (16), a retirada de 32 ônibus da Turp Transporte de circulação em Petrópolis . A medida foi tomada após uma decisão da 4ª Vara Cível do município, que determinou providências diante das condições dos veículos utilizados pela empresa.

Segundo a CPTrans, os 133 ônibus que compõem a frota da Turp passaram por duas etapas de vistoria. Ao final das inspeções, 25 veículos foram reprovados e outros cinco não foram apresentados para a fiscalização. Com isso, cerca de 24% da frota ficou impedida de operar.

Os ônibus reprovados apresentaram falhas que, de acordo com a CPTrans, exigem a retirada imediata de circulação. A determinação inclui o cancelamento das escalas desses veículos e a proibição de novas saídas, inclusive em operações de reforço ou como reservas.

Também foram retirados de operação cinco coletivos que não compareceram à vistoria sob a alegação de que estavam em manutenção. A CPTrans determinou que eles permaneçam fora das ruas e sejam disponibilizados para fiscalização nas garagens da empresa, uma vez que a ausência na inspeção não é considerada comprovação de que eventuais irregularidades tenham sido corrigidas.

Outros dois ônibus, de prefixos 6071 e 6317, chegaram a ser aprovados com restrições, mas foram suspensos preventivamente por questões relacionadas à segurança. Entre os problemas identificados estão vazamento de óleo e alertas no sistema de freios ABS.

A CPTrans determinou que todos os veículos citados sejam retirados de circulação até o fim desta quarta-feira. A Turp também deverá informar ao órgão de trânsito quais ônibus foram retirados e os locais onde serão mantidos.

Além disso, a empresa terá que apresentar um plano de contingência indicando a frota apta e disponível para operação, com o objetivo de evitar que as linhas atendidas pelos veículos retirados fiquem sem serviço.