Trabalhadores mobilizados na garagem da Montreal, em CorrêasFoto: Reprodução/Redes Sociais
Rodoviários da Turp Transporte realizam paralisação nesta quinta-feira
Trabalhadores da empresa cobram pagamento de valores atrasados de benefícios e direitos; paralisação é a primeira desde maio
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Homem passa mal e morre em ônibus na Mosela
Caso aconteceu na tarde desta quarta-feira em ônibus que fazia a linha 118 - Pedras Brancas
CPTrans determina que 32 ônibus da Turp sejam impedidos de circular em Petrópolis
Medida atinge 24% da frota da empresa e deve ser atendida a partir das 0h de quinta-feira
Serra Serata começa nesta quarta-feira celebrando a cultura italiana em Petrópolis
Festa reúne gastronomia, música, dança, cinema, literatura e atividades culturais gratuitas no Palácio de Cristal, até domingo, 20 de setembro
Águas do Imperador participa de mutirão de limpeza no Rio Araras
Equipes da concessionária atuarão diretamente no rio durante programação de educação ambiental promovida pelo Projeto Araras
Noite em Petrópolis tem chuva de granizo e queda de árvores
Interdição na Estrada União e Indústria provocou desvios, retenções e atrasos nas viagens do transporte público municipal
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