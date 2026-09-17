Trabalhadores mobilizados na garagem da Montreal, em CorrêasFoto: Reprodução/Redes Sociais

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Enzo Gabriel
Rodoviários da Turp Transporte realizam, nesta quinta-feira (17), mais uma paralisação em Petrópolis. As reivindicações são o pagamento de férias, do vale-alimentação e o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Durante o ano, os rodoviários da empresa já realizaram diversas paralisações. No entanto, esta é a primeira feita pelos trabalhadores desde que a Prefeitura assumiu a operação do transporte como interventora, em maio.
Com mais uma paralisação, moradores de Petrópolis que necessitam do transporte público ficam desamparados, já que a empresa atende grande parte do município, como Itaipava, Posse, Nogueira, Corrêas, Araras, Pedro do Rio, Retiro, Quitandinha, entre outros.