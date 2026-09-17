Veículo ficou destruído após o incêndio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Veículo ficou destruído após o incêndioFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 17/09/2026 14:46

Uma perícia independente contratada pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) concluiu que o incêndio no ônibus 6315 da Turp Transporte foi causado por uma falha elétrica. O coletivo pegou fogo no dia 1º de agosto, na Avenida Ipiranga, no Centro, em frente à Catedral São Pedro de Alcântara.

O fenômeno elétrico teve origem na região dianteira do veículo, próximo ao posto do motorista e ao painel de fusíveis. O documento alerta que esse achado é de "especial importância", pois dezenas de outros ônibus da frota da empresa continuavam rodando com fiações expostas, soltas e remendadas de forma perigosa.



A avaliação técnica descartou que o fogo tenha começado por vazamento de combustível ou quebra grave do motor.