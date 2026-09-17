Veículo ficou destruído após o incêndioFoto: Reprodução/Redes Sociais
A avaliação técnica descartou que o fogo tenha começado por vazamento de combustível ou quebra grave do motor.
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Veículo ficou destruído após o incêndioFoto: Reprodução/Redes Sociais
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