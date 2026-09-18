Operação começou a ser retomada gradualmenteFoto: Enzo Gabriel/O Dia

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Enzo Gabriel
Na manhã desta sexta-feira (18), os rodoviários da Turp encerraram a paralisação que havia sido iniciada pouco mais de 24 horas antes. Os trabalhadores voltaram ao ofício após uma reunião envolvendo os motoristas, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes e a equipe interventora da empresa.
A operação do transporte público nas linhas da empresa começou a ser retomada por volta das 6h30 no município.
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis confirmou que existiram avanços nas negociações durante a reunião, permitindo que os profissionais tivessem garantias e voltassem ao trabalho.