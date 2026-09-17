Apreensão das polícias Civil e Militar - Foto: Divulgação/26º BPM

Apreensão das polícias Civil e MilitarFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 17/09/2026 18:24

Uma ação conjunta entre o 26º BPM e a 105ª DP resultou na prisão de um homem de 20 anos por tráfico de drogas no Floresta, em Petrópolis. A ação foi realizada na localidade como Calango, na quarta-feira (16) e teve a apreensão de cocaína, crack e maconha.

No local, os agentes chegaram a observar quatro homens comercializando entorpecentes. Três conseguiram fugir e um deles, que carregava uma sacola com drogas e dinheiro, foi alcançado.

Durante as buscas, os policiais localizaram outra sacola contendo mais entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 154 cápsulas de cocaína, 134 pedras de crack e 29 pequenos tabletes de maconha, além de R$ 238 em espécie e um aparelho celular.



Na ação, um adolescente foi localizado por outra parte da equipe em uma área de mata, enquanto os outros dois homens conseguiram se evadir. Nada de ilícito foi encontrado com o adolescente, que foi ouvido como testemunha e liberado acompanhado de seu responsável.



A ocorrência foi encaminhada à 105ª DP, onde o homem foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso em flagrante.