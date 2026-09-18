Orquestra Teatro ImperialFoto: Divulgação/Ézio Philot
A programação começa nesta sexta-feira (18), às 20h, com Sons de Esperança, concerto que celebra os dois anos do Coro Santa Cecília. Com participação especial da pianista Cherli Hort, a apresentação reúne canto coral, piano, vozes solistas e participações instrumentais. O espetáculo é dividido em três movimentos, “As raízes”, “As conexões” e “A esperança que permanece”, percorrendo temas como formação, pertencimento, fé, superação e renovação.
No sábado (19), também às 20h, a Orquestra Teatro Imperial apresenta Beatles In Concert. Sob regência do maestro Raphael Muniz, também responsável pelos arranjos, o concerto revisita diferentes momentos da trajetória do quarteto de Liverpool por meio da sonoridade orquestral. Clássicos como “Let It Be”, “Hey Jude”, “Yesterday” e “Here Comes The Sun” fazem parte da proposta da apresentação.
Domingo tem aniversário do Leiturinha e cinema em 35mm
À tarde, às 16h, o Teatro Imperial volta a funcionar também como sala de cinema para a exibição de “Confissões de Adolescente”, dirigido por Daniel Filho, em película 35mm. A sessão valoriza uma experiência cada vez mais rara nas salas de exibição e reforça a presença do cinema na programação cultural do espaço.
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