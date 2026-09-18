Mart’nália faz show no ’Próxima Parada Samba’, no Palácio CapanemaReprodução / Instagram
"Mimo Festival"
Festival "Sotaque Carregado"
Já na Praça XV, o festival apresenta com shows e a Feira Sotaque Carregado & Rastro de Cobra, a partir das 16h. DJ MAM e Felipe Cordeiro, Orquestra Voadora e Roda de Sambarimbó são algumas das atrações do evento. "Essa é uma nova ação do projeto Sotaque Carregado, que se prepara para celebrar 20 anos de história. Desde o início, promovemos encontros entre diferentes expressões da cultura brasileira, conectando tradição e contemporaneidade", destaca o DJ MAM, idealizador do festival.
Dahora Festival
Shows
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Cinelândia
Ingressos: A partir de R$ 60
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 5850 - Gardênia Azul
Ingresso: A partir de R$ 20
Sexta-feira, às 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingressos: A partir de R$ 30 (mais taxas)
Sábado, às 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingressos: A partir de R$ 60 (mais taxas)
Domingo, às 15h
Local: Renascença Clube
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 - Andaraí
Ingressos: R$ 60 mais taxas e 1 kg de alimento não perecível (5º lote)
Sábado, às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo
Ingressos: A partir de R$ 427
Espetáculos
Sexta-feira, às 18h30
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro João Caetano
Endereço: Praça Tiradentes, s/n - Centro, Rio de Janeiro
Ingresso: A partir de R$ 15
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 19h; Domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: A partir de R$ 90 (mais taxas)
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h
Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon
Ingresso: a partir de R$ 100
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro das Artes - Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea
Ingressos: A partir de R$ 73,68 (meia entrada)
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 15h e 19h; domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro
Ingressos: A partir de R$ 25
Sábado e domingo, às 11h
Local: EcoVilla Ri Happy
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico
Ingresso: A partir de R$ 30
Sábado e domingo, às 15h
Local: Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi
Ingressos: A partir de R$ 40
Sábado, às 16h
Local: Teatro Nova Iguaçu Petrobras
Endereço: Rua Coronel Bernardino de Melo, 1.081, Caonze, Nova Iguaçu
Ingresso: A partir de R$ 45
Sábado e domingo, às 18h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi
Ingressos: A partir de R$ 40
Sábado, às 19h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Cinelândia.
Ingressos: A partir de R$ 95
Domingo, às 16h
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel
Ingressos: Grátis (feitas pelo aplicativo do shopping)
Mais opções
Sexta-feira, às 6h30 e 7h20
Local: Terraço Botafogo
Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo
Ingresso: Grátis (retirada pelo aplicativo do shopping, vagas limitadas)
Sexta-feira e sábado
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel
Ingresso: Grátis
Sexta-feira, das 16h às 22h; sábado, das 14h às 22h
Local: CRAB – Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro
Endereço: Praça Tiradentes, nº 69 - Centro
Ingresso: Grátis
Exposição em cartaz do dia 18 de setembro a 27 de setembro de 2026, de 10h às 18h
Local: MAR
Endereço: Praça Mauá, 5 - Centro
Entrada: Grátis
Palco na Praça XV
Sexta-feira, à partir das 16h
Entrada: Grátis
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h
Local: Carrefour Barra
Endereço: Av. das Américas, 5.150 – Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 20
Sexta-feira, às 22h
Local: Arcos da Lapa (Praça Cardeal Câmara)
Ingresso: Grátis
Sexta-feira, a partir das 17h30; sábado, a partir de 12h
Local: Palácio Gustavo Capanema
Endereço: Rua da Imprensa, 16 - Centro
Ingressos: Grátis
Sábado, de 10h às 11h30
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu
Ingresso: Grátis
Sábado, das 10h às 12h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo
Ingressos: Grátis
Mimo Festival
Sábado, a partir das 20h;
Atrações: DJ Machintal, Gabriela Leite, Fernanda Abreu e mais
Domingo, a partir das 18h;
Atrações: DJ Machintal, Bianca Gismonti & Manuel de Oliveira, Capicua, com participação especial de Emicida e mais
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro
Ingresso: Grátis (ordem de chegada, até a lotação de 2 mil lugares)
- Sábado e domingo, com sessões às 16h, 18h e 20h
Local: Cine Santa Teresa
Endereço: Rua Paschoal Carlos Magno, 136 – Santa Teresa
Ingresso: Grátis (por ordem de chegada, sujeito à lotação)
Sábado, das 14h às 20h
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel
Ingressos: Grátis
Atrações: DJ, Rebobina, Matheusinho e Grupo Revelação
Sábado, a partir das 15h
Local: Parque Madureira
Entrada: gratuita
Realização: Jornal Meia Hora
Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro
Apoio institucional: Subprefeitura da Zona Norte e Parque Madureira
Sábado, às 16h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu
Ingressos: Grátis
Domingo, das 9h às 15h
Local: Estacionamento da Pedreira - Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu
Ingressos: 1 kg de alimento não perecível
Domingo, a partir das 12h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu
Ingressos: Grátis
Domingo, a partir das 12h30
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu
Ingressos: Grátis
Domingo, a partir das 15h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estrada da Portela, 222, Madureira
Ingressos: Grátis (inscrições pelo aplicativo do shopping)
Domingo, a partir das 16h
Local: Madureira Shopping (4º piso)
Endereço: Estrada da Portela, 222, Madureira
Ingressos: Grátis