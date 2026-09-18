Mart’nália faz show no ’Próxima Parada Samba’, no Palácio CapanemaReprodução / Instagram

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Mylena Moura
A diversão do fim de semana está garantida! A partir desta sexta-feira (18), a "Próxima Parada Samba" chega ao Palácio Gustavo Capanema, no Centro, trazendo grandes nomes da música, exposições, exibição de filmes, oficinas e mais. Idealizado pela filha de Beth Carvalho (1946-2019), Luana Carvalho, o evento gratuito vai celebrar o legado da eterna madrinha.
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Luana Carvalho no Palácio Capanema - Divulgação / Ana Alexandrino
Fernanda Abreu é uma das atrações do 'MIMO Festival' - Reprodução / Instagram
Festival 'Sotaque Carregado' promove atividades no Museu de Arte do Rio (MAR) e Praça XV - Divulgação
Fafá de Belém é a primeira atração do Festival de Teatro Amir Haddad - Divulgação
Grupo Revelação se apresenta no Parque Madureira - Divulgação/ Live Entertainment
Mart'nália faz show no 'Próxima Parada Samba', no Palácio Capanema - Reprodução / Instagram
E a escolha do local não foi ao acaso. "O desejo é devolver ao povo carioca o que é do povo, desconstruir a impressão solene que o palácio transmite. E, ainda, estender o olhar do movimento modernista para a arte negra desse país, a arte verdadeiramente popular. [...] O samba é obra prima, inestimável, alta bandeira", vibra a cantora e compositora.
A programação de estreia dá o tom da temporada. As portas se abrem nesta sexta com show de Mart'nália e discotecagem na vitrola. Um dos destaques deste sábado (19) é a "Parada da Madrinha", roda de samba com os músicos que tocaram com Beth, além de participações de Serginho Meriti, Baby Cruz e Rosí Guará. Já neste domingo (20) o Terreiro de Criolo, no Parada de Bambas, comanda a festa.
O evento se espalha por diferentes cantos do edifício. No mezanino, a exposição multimídia Expo Cidade Batucada, com curadoria de Luana e Thayná Trindade, fica em cartaz até 6 de janeiro do ano que vem contando a história do Rio. A mostra tem obras de Heitor dos Prazeres, Wallace Pato, Walter Firmo, Maria Auxiliadora, Miguel Afa e Manuela Navas, entre tantos outros artistas.
O auditório recebe a gravação ao vivo da segunda temporada do videocast "Diz no Samba", apresentado por Luana, enquanto a mostra Parada CineGinga exibe um filme a cada dia de evento, inaugurando com o documentário "Andança: Encontros e memórias de Beth Carvalho". A agenda traz ainda o "Parada é Papo", com conversas musicais e atividades infantis na "Parada Sambambinhas", com Verônica Bonfim e o grupo Cortejinho. A "Próxima Parada Samba" acontece até 21 de fevereiro de 2027.

"Mimo Festival"

Ainda no esquema 0800, o "Mimo Festival" também reúne música e cinema, fazendo parte da primeira Semana de Arte do Rio. Neste sábado e domingo, no Circo Voador, na Lapa, o evento conta com shows de Fernanda Abreu, Tiken Jah Fakoly, Capicua com participação especial de Emicida, Tinariwen e Gabriela Leite.
Nestes mesmos dias, o Cine Santa Teresa, no Centro, exibe 14 documentários, incluindo os títulos "Discoterra", "Bregueragem", "Duque de Caxias, o Albergue do Rock", "Black Future, Eu Sou o Rio", "Bárbara - A Força da Ancestralidade" "O Carnaval é de Pelé", "Apopcalipse Segundo Baby" e mais.
"Acho que conseguimos construir uma edição que tem muito daquilo que é o Mimo: artistas importantes, descobertas, encontros que não são óbvios e uma enorme diversidade musical, tudo com entrada gratuita. E estamos muito felizes por fazer parte da primeira Semana de Arte do Rio, uma iniciativa que reúne diferentes expressões artísticas e movimenta a cidade nesses dias", celebra Lu Araujo, organizadora do evento. 
"O Rio precisa de iniciativas como essa, pois tem muito a oferecer. Espero um Circo Voador cheio, um Cine Santa Teresa movimentado e, principalmente, um público aberto para ouvir, descobrir, dançar e se surpreender", complementa ela.

Festival "Sotaque Carregado"

Também integrando a Semana de Arte do Rio, o festival "Sotaque Carregado" apresenta uma agenda cultural diversificada, nesta sexta, no Museu de Arte do Rio (MAR) e em um palco montado na Praça XV, ambos no Centro. A abertura será marcada pela inauguração de uma exposição coletiva no MAR, seguida de conferências sobre arte, ancestralidade, eventos culturais, entre outros temas. A mostra fica em cartaz até 27 de setembro.

Já na Praça XV, o festival apresenta com shows e a Feira Sotaque Carregado & Rastro de Cobra, a partir das 16h. DJ MAM e Felipe Cordeiro, Orquestra Voadora e Roda de Sambarimbó são algumas das atrações do evento. "Essa é uma nova ação do projeto Sotaque Carregado, que se prepara para celebrar 20 anos de história. Desde o início, promovemos encontros entre diferentes expressões da cultura brasileira, conectando tradição e contemporaneidade", destaca o DJ MAM, idealizador do festival.

Dahora Festival

Entre a programação gratuita, ainda tem o aniversário de 21 anos do jornal MEIA HORA, neste sábado. O Festival DAHORA acontecerá no Parque Madureira, na Zona Norte, a partir das 15h, e promete agitar o público com shows do Grupo Revelação, Matheusinho e Rebobina.
Curtiu? Confira, então, a programação completa abaixo:

Shows

Duoss na "Turnê Clássicos"
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Cinelândia
Ingressos: A partir de R$ 60
Cabelinho, Xande CDD e Bernini
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 5850 - Gardênia Azul
Ingresso: A partir de R$ 20
Lagum
Sexta-feira, às 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti 
Ingressos: A partir de R$ 30 (mais taxas)
Ludmilla
Sábado, às 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti 
Ingressos: A partir de R$ 60 (mais taxas)
Jorge Aragão - "Coisinha Tão Bonitinha do Pai"
Domingo, às 15h
Local: Renascença Clube
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 - Andaraí
Ingressos: R$ 60 mais taxas e 1 kg de alimento não perecível (5º lote)
Roberta Miranda
Sábado, às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo
Ingressos: A partir de R$ 427


Espetáculos

"50 Anos Depois"
Sexta-feira, às 18h30
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
"O Neguinho da Beija-Flor"
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro João Caetano
Endereço: Praça Tiradentes, s/n - Centro, Rio de Janeiro
Ingresso: A partir de R$ 15
"Fim de Partida", com Marco Nanini e Guilherme Weber
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 19h; Domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: A partir de R$ 90 (mais taxas)
"Dois de Nós", com Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h
Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon
Ingresso: a partir de R$ 100
"Mande Notícias do Mundo de Lá", monólogo de Arlete Salles
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro das Artes - Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea 
Ingressos: A partir de R$ 73,68 (meia entrada)
"Mamma Mia!"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 15h e 19h; domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro
Ingressos: A partir de R$ 25
"Mogli, O Musical"
Sábado e domingo, às 11h
Local: EcoVilla Ri Happy
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico
Ingresso: A partir de R$ 30
"Top 10 da Galinha Pintadinha"
Sábado e domingo, às 15h
Local: Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping
Endereço:  Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi
Ingressos: A partir de R$ 40
"EscolinhaZinha do Professor Raymundo – O Musical"
Sábado, às 16h
Local: Teatro Nova Iguaçu Petrobras
Endereço: Rua Coronel Bernardino de Melo, 1.081, Caonze, Nova Iguaçu 
Ingresso: A partir de R$ 45
"Terapia do Riso - Signos"
Sábado e domingo, às 18h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi
Ingressos: A partir de R$ 40
"Pin Up Pole Show"
Sábado, às 19h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Cinelândia.
Ingressos: A partir de R$ 95
"A Joaninha Heroína"
Domingo, às 16h
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel
Ingressos: Grátis (feitas pelo aplicativo do shopping)


Mais opções

Spinning com vista para o Pão de Açúcar
Sexta-feira, às 6h30 e 7h20
Local: Terraço Botafogo
Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo
Ingresso: Grátis (retirada pelo aplicativo do shopping, vagas limitadas)
30 anos do Shopping Boulevard no Terraço da Vila
Sexta-feira e sábado
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel
Ingresso: Grátis
Festa Brasileira - 2ª edição
Sexta-feira, das 16h às 22h; sábado, das 14h às 22h
Local: CRAB – Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro
Endereço: Praça Tiradentes, nº 69 - Centro 
Ingresso: Grátis
Festival "Sotaque Carregado"
Exposição em cartaz do dia 18 de setembro a 27 de setembro de 2026, de 10h às 18h
Local: MAR
Endereço: Praça Mauá, 5 - Centro
Entrada: Grátis
Palco na Praça XV
Sexta-feira, à partir das 16h
Entrada: Grátis
Circo Khronos
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h
Local: Carrefour Barra
Endereço: Av. das Américas, 5.150 – Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 20
4º Festival de Teatro Amir Haddad - Abertura - Show "Fafá de Belém - Guitarradas do Pará"
Sexta-feira, às 22h
Local: Arcos da Lapa (Praça Cardeal Câmara)
Ingresso: Grátis
"Próxima Parada Samba"
Sexta-feira, a partir das 17h30; sábado, a partir de 12h
Local: Palácio Gustavo Capanema
Endereço: Rua da Imprensa, 16 - Centro
Ingressos: Grátis
FitDance
Sábado, de 10h às 11h30
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu
Ingresso: Grátis
Clube do Foguinho para bebês
Sábado, das 10h às 12h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo
Ingressos: Grátis

Mimo Festival
Sábado, a partir das 20h;
Atrações: DJ Machintal, Gabriela Leite, Fernanda Abreu e mais
Domingo, a partir das 18h;
Atrações: DJ Machintal, Bianca Gismonti & Manuel de Oliveira, Capicua, com participação especial de Emicida e mais
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro
Ingresso: Grátis (ordem de chegada, até a lotação de 2 mil lugares)
- Sábado e domingo, com sessões às 16h, 18h e 20h
Local: Cine Santa Teresa
Endereço: Rua Paschoal Carlos Magno, 136 – Santa Teresa
Ingresso: Grátis (por ordem de chegada, sujeito à lotação)
Encontro Carioca de RPG
Sábado, das 14h às 20h
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel
Ingressos: Grátis
Dahora Festival
Atrações: DJ, Rebobina, Matheusinho e Grupo Revelação
Sábado, a partir das 15h
Local: Parque Madureira
Entrada: gratuita
Realização: Jornal Meia Hora
Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro
Apoio institucional: Subprefeitura da Zona Norte e Parque Madureira
Teatrinho do Super Laranja
Sábado, às 16h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu
Ingressos: Grátis
Encontro de carros modificados, rebaixados e antigos – Rio Baixos
Domingo, das 9h às 15h
Local: Estacionamento da Pedreira - Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu
Ingressos: 1 kg de alimento não perecível
Campanha de adoção de cães e gatos
Domingo, a partir das 12h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu
Ingressos: Grátis
Festival de dança
Domingo, a partir das 12h30
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu
Ingressos: Grátis
Domingo com a Maduzinha
Domingo, a partir das 15h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estrada da Portela, 222, Madureira
Ingressos: Grátis (inscrições pelo aplicativo do shopping)
Baile da Helô
Domingo, a partir das 16h
Local: Madureira Shopping (4º piso)
Endereço: Estrada da Portela, 222, Madureira
Ingressos: Grátis