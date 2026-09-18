Mart’nália faz show no ’Próxima Parada Samba’, no Palácio Capanema - Reprodução / Instagram

Mart’nália faz show no ’Próxima Parada Samba’, no Palácio CapanemaReprodução / Instagram

Publicado 18/09/2026 05:00

A diversão do fim de semana está garantida! A partir desta sexta-feira (18), a "Próxima Parada Samba" chega ao Palácio Gustavo Capanema, no Centro, trazendo grandes nomes da música, exposições, exibição de filmes, oficinas e mais. Idealizado pela filha de Beth Carvalho (1946-2019), Luana Carvalho, o evento gratuito vai celebrar o legado da eterna madrinha.

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E a escolha do local não foi ao acaso. "O desejo é devolver ao povo carioca o que é do povo, desconstruir a impressão solene que o palácio transmite. E, ainda, estender o olhar do movimento modernista para a arte negra desse país, a arte verdadeiramente popular. [...] O samba é obra prima, inestimável, alta bandeira", vibra a cantora e compositora.

A programação de estreia dá o tom da temporada. As portas se abrem nesta sexta com show de Mart'nália e discotecagem na vitrola. Um dos destaques deste sábado (19) é a "Parada da Madrinha", roda de samba com os músicos que tocaram com Beth, além de participações de Serginho Meriti, Baby Cruz e Rosí Guará. Já neste domingo (20) o Terreiro de Criolo, no Parada de Bambas, comanda a festa.

O evento se espalha por diferentes cantos do edifício. No mezanino, a exposição multimídia Expo Cidade Batucada, com curadoria de Luana e Thayná Trindade, fica em cartaz até 6 de janeiro do ano que vem contando a história do Rio. A mostra tem obras de Heitor dos Prazeres, Wallace Pato, Walter Firmo, Maria Auxiliadora, Miguel Afa e Manuela Navas, entre tantos outros artistas.

O auditório recebe a gravação ao vivo da segunda temporada do videocast "Diz no Samba", apresentado por Luana, enquanto a mostra Parada CineGinga exibe um filme a cada dia de evento, inaugurando com o documentário "Andança: Encontros e memórias de Beth Carvalho". A agenda traz ainda o "Parada é Papo", com conversas musicais e atividades infantis na "Parada Sambambinhas", com Verônica Bonfim e o grupo Cortejinho. A "Próxima Parada Samba" acontece até 21 de fevereiro de 2027.

"Mimo Festival"

Ainda no esquema 0800, o "Mimo Festival" também reúne música e cinema, fazendo parte da primeira Semana de Arte do Rio. Neste sábado e domingo, no Circo Voador, na Lapa, o evento conta com shows de Fernanda Abreu, Tiken Jah Fakoly, Capicua com participação especial de Emicida, Tinariwen e Gabriela Leite.

Nestes mesmos dias, o Cine Santa Teresa, no Centro, exibe 14 documentários, incluindo os títulos "Discoterra", "Bregueragem", "Duque de Caxias, o Albergue do Rock", "Black Future, Eu Sou o Rio", "Bárbara - A Força da Ancestralidade" "O Carnaval é de Pelé", "Apopcalipse Segundo Baby" e mais.

"Acho que conseguimos construir uma edição que tem muito daquilo que é o Mimo: artistas importantes, descobertas, encontros que não são óbvios e uma enorme diversidade musical, tudo com entrada gratuita. E estamos muito felizes por fazer parte da primeira Semana de Arte do Rio, uma iniciativa que reúne diferentes expressões artísticas e movimenta a cidade nesses dias", celebra Lu Araujo, organizadora do evento.

"O Rio precisa de iniciativas como essa, pois tem muito a oferecer. Espero um Circo Voador cheio, um Cine Santa Teresa movimentado e, principalmente, um público aberto para ouvir, descobrir, dançar e se surpreender", complementa ela.

Festival "Sotaque Carregado"

Também integrando a Semana de Arte do Rio, o festival "Sotaque Carregado" apresenta uma agenda cultural diversificada, nesta sexta, no Museu de Arte do Rio (MAR) e em um palco montado na Praça XV, ambos no Centro. A abertura será marcada pela inauguração de uma exposição coletiva no MAR, seguida de conferências sobre arte, ancestralidade, eventos culturais, entre outros temas. A mostra fica em cartaz até 27 de setembro.



Já na Praça XV, o festival apresenta com shows e a Feira Sotaque Carregado & Rastro de Cobra, a partir das 16h. DJ MAM e Felipe Cordeiro, Orquestra Voadora e Roda de Sambarimbó são algumas das atrações do evento. "Essa é uma nova ação do projeto Sotaque Carregado, que se prepara para celebrar 20 anos de história. Desde o início, promovemos encontros entre diferentes expressões da cultura brasileira, conectando tradição e contemporaneidade", destaca o DJ MAM, idealizador do festival.

Dahora Festival

Curtiu? Confira, então, a programação completa abaixo:

Shows

Duoss na "Turnê Clássicos"

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Cinelândia

Ingressos: A partir de R$ 60

Cabelinho, Xande CDD e Bernini

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 5850 - Gardênia Azul

Ingresso: A partir de R$ 20

Lagum

Sexta-feira, às 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingressos: A partir de R$ 30 (mais taxas)



Ludmilla

Sábado, às 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingressos: A partir de R$ 60 (mais taxas)

Jorge Aragão - "Coisinha Tão Bonitinha do Pai"

Domingo, às 15h

Local: Renascença Clube

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 - Andaraí

Ingressos: R$ 60 mais taxas e 1 kg de alimento não perecível (5º lote)

Roberta Miranda

Sábado, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingressos: A partir de R$ 427



Espetáculos

"50 Anos Depois"

Sexta-feira, às 18h30

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 40

"O Neguinho da Beija-Flor"

Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro João Caetano

Endereço: Praça Tiradentes, s/n - Centro, Rio de Janeiro

Ingresso: A partir de R$ 15

"Fim de Partida", com Marco Nanini e Guilherme Weber

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 19h; Domingo, às 17h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: A partir de R$ 90 (mais taxas)

"Dois de Nós", com Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h

Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 100

"Mande Notícias do Mundo de Lá", monólogo de Arlete Salles

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro das Artes - Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea

Ingressos: A partir de R$ 73,68 (meia entrada)

"Mamma Mia!"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 15h e 19h; domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro

Ingressos: A partir de R$ 25

"Mogli, O Musical"

Sábado e domingo, às 11h

Local: EcoVilla Ri Happy

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico

Ingresso: A partir de R$ 30

"Top 10 da Galinha Pintadinha"

Sábado e domingo, às 15h

Local: Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi

Ingressos: A partir de R$ 40

"EscolinhaZinha do Professor Raymundo – O Musical"

Sábado, às 16h

Local: Teatro Nova Iguaçu Petrobras

Endereço: Rua Coronel Bernardino de Melo, 1.081, Caonze, Nova Iguaçu

Ingresso: A partir de R$ 45

"Terapia do Riso - Signos"

Sábado e domingo, às 18h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi

Ingressos: A partir de R$ 40

"Pin Up Pole Show"

Sábado, às 19h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Cinelândia.

Ingressos: A partir de R$ 95



"A Joaninha Heroína"

Domingo, às 16h

Local: Shopping Boulevard

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel

Ingressos: Grátis (feitas pelo aplicativo do shopping)



Mais opções



Spinning com vista para o Pão de Açúcar

Sexta-feira, às 6h30 e 7h20

Local: Terraço Botafogo

Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo

Ingresso: Grátis (retirada pelo aplicativo do shopping, vagas limitadas)

30 anos do Shopping Boulevard no Terraço da Vila

Sexta-feira e sábado

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel

Ingresso: Grátis

Festa Brasileira - 2ª edição

Sexta-feira, das 16h às 22h; sábado, das 14h às 22h

Local: CRAB – Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro

Endereço: Praça Tiradentes, nº 69 - Centro

Ingresso: Grátis

Festival "Sotaque Carregado"

Exposição em cartaz do dia 18 de setembro a 27 de setembro de 2026, de 10h às 18h

Local: MAR

Endereço: Praça Mauá, 5 - Centro

Entrada: Grátis

Palco na Praça XV

Sexta-feira, à partir das 16h

Entrada: Grátis

Circo Khronos

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h

Local: Carrefour Barra

Endereço: Av. das Américas, 5.150 – Barra da Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 20

4º Festival de Teatro Amir Haddad - Abertura - Show "Fafá de Belém - Guitarradas do Pará"

Sexta-feira, às 22h

Local: Arcos da Lapa (Praça Cardeal Câmara)

Ingresso: Grátis

"Próxima Parada Samba"

Sexta-feira, a partir das 17h30; sábado, a partir de 12h

Local: Palácio Gustavo Capanema

Endereço: Rua da Imprensa, 16 - Centro

Ingressos: Grátis

FitDance

Sábado, de 10h às 11h30

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu

Ingresso: Grátis

Clube do Foguinho para bebês

Sábado, das 10h às 12h

Local: Botafogo Praia Shopping

Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo

Ingressos: Grátis



Mimo Festival

Sábado, a partir das 20h;

Atrações: DJ Machintal, Gabriela Leite, Fernanda Abreu e mais

Domingo, a partir das 18h;

Atrações: DJ Machintal, Bianca Gismonti & Manuel de Oliveira, Capicua, com participação especial de Emicida e mais

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis (ordem de chegada, até a lotação de 2 mil lugares)

- Sábado e domingo, com sessões às 16h, 18h e 20h

Local: Cine Santa Teresa

Endereço: Rua Paschoal Carlos Magno, 136 – Santa Teresa

Ingresso: Grátis (por ordem de chegada, sujeito à lotação)

Encontro Carioca de RPG

Sábado, das 14h às 20h

Local: Shopping Boulevard

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel

Ingressos: Grátis

Dahora Festival

Atrações: DJ, Rebobina, Matheusinho e Grupo Revelação

Sábado, a partir das 15h

Local: Parque Madureira

Entrada: gratuita

Realização: Jornal Meia Hora

Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro

Apoio institucional: Subprefeitura da Zona Norte e Parque Madureira

Teatrinho do Super Laranja

Sábado, às 16h

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu

Ingressos: Grátis

Encontro de carros modificados, rebaixados e antigos – Rio Baixos

Domingo, das 9h às 15h

Local: Estacionamento da Pedreira - Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu

Ingressos: 1 kg de alimento não perecível

Campanha de adoção de cães e gatos

Domingo, a partir das 12h

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu

Ingressos: Grátis

Festival de dança

Domingo, a partir das 12h30

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu

Ingressos: Grátis

Domingo com a Maduzinha

Domingo, a partir das 15h

Local: Madureira Shopping

Endereço: Estrada da Portela, 222, Madureira

Ingressos: Grátis (inscrições pelo aplicativo do shopping)

Baile da Helô

Domingo, a partir das 16h

Local: Madureira Shopping (4º piso)

Endereço: Estrada da Portela, 222, Madureira

Ingressos: Grátis