Veículo apreendido pela PMFoto: Divulgação/26º BPM

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Enzo Gabriel
A Polícia Militar apreendeu um carro com indícios de adulteração dos sinais identificadores no Fazenda Inglesa, em Petrópolis, na quinta-feira (17). O automóvel estava abandonado no local.
Durante consulta e vistoria, os policiais identificaram divergências na numeração do motor e sinais de possível adulteração nas etiquetas de identificação.
O automóvel foi encaminhado à 105ª DP, onde permaneceu apreendido para perícia e demais providências.