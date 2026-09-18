Veículo apreendido pela PM - Foto: Divulgação/26º BPM

Veículo apreendido pela PMFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 18/09/2026 20:51

Polícia Militar apreendeu um carro com indícios de adulteração dos sinais identificadores no Fazenda Inglesa, em Petrópolis, na quinta-feira (17). O automóvel estava abandonado no local.

Durante consulta e vistoria, os policiais identificaram divergências na numeração do motor e sinais de possível adulteração nas etiquetas de identificação.

O automóvel foi encaminhado à 105ª DP, onde permaneceu apreendido para perícia e demais providências.