Produtos furtados pela mulherFoto: Divulgação/Segurança Presente
Mulher é presa por furtar barras de chocolate no Centro de Petrópolis
Indivídua chegou a ameaçar funcionários da loja com faca após ser abordada para que pudesse deixar o local
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Recurso é negado e confirma obrigação do Estado de instalar DEAM em Petrópolis
Petrópolis é a 9ª cidade do Rio de Janeiro com maior número de casos de violência doméstica e familiar, segundo o último Dossiê Mulher
Natal chega às vitrines e comércio transforma antecipação em estratégia de vendas
Lojas de Petrópolis começam a apostar na decoração natalina ainda em setembro; CDL explica mudança no calendário do varejo
Música, cinema e Leiturinha movimentam o fim de semana no Teatro Imperial
Programação reúne Sons de Esperança, Beatles In Concert e, no domingo, celebração de dois anos do Leiturinha e exibição de "Confissões de Adolescente", de Daniel Filho, em película 35mm
Carro com indícios de clonagem é apreendido no Fazenda Inglesa
Automóvel, segundo o 26º Batalhão de Polícia Militar, foi encontrado abandonado no bairro e apresentava adulterações
Prefeitura de Petrópolis decreta intervenção total na gestão da Turp
Município amplia poderes da intervenção após descumprimentos de determinações, problemas financeiros e impactos na operação do transporte público
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