Produtos furtados pela mulherFoto: Divulgação/Segurança Presente

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Enzo Gabriel
A equipe do Segurança Presente prendeu, na sexta-feira (18), uma mulher que havia furtado seis barras de chocolate de um estabelecimento na Rua do Imperador, no Centro de Petrópolis. Os produtos estavam avaliados em R$ 33.
Segundo o Segurança Presente, a mulher teria subtraído as barras e, ao ser seguida e abordada por funcionários na área externa, utilizou facas para ameaçá-los e ser liberada do local.
Em seguida, a suspeita foi encontrada pelos agentes com os produtos e admitiu o furto. A ocorrência foi registrada na 105ª DP.