Produtos furtados pela mulher - Foto: Divulgação/Segurança Presente

Produtos furtados pela mulherFoto: Divulgação/Segurança Presente

Publicado 19/09/2026 13:11 | Atualizado 19/09/2026 13:14

A equipe do Segurança Presente prendeu, na sexta-feira (18), uma mulher que havia furtado seis barras de chocolate de um estabelecimento na Rua do Imperador, no Centro de Petrópolis . Os produtos estavam avaliados em R$ 33.

Segundo o Segurança Presente, a mulher teria subtraído as barras e, ao ser seguida e abordada por funcionários na área externa, utilizou facas para ameaçá-los e ser liberada do local.

Em seguida, a suspeita foi encontrada pelos agentes com os produtos e admitiu o furto. A ocorrência foi registrada na 105ª DP.