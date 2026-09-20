Apresentação será aberta ao público - Foto: Divulgação/Coletivo Três Marias

Apresentação será aberta ao públicoFoto: Divulgação/Coletivo Três Marias

Publicado 20/09/2026 17:08

O Coletivo Três Marias, formado por estudantes de Letras da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP-UERJ), apresenta no dia 25 de setembro, às 15h30, o espetáculo “Recital para a Adília Lopes”, na Casa de Petrópolis. A montagem parte de poemas da escritora portuguesa Adília Lopes, pseudônimo de Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira, e propõe uma encenação de sua obra a partir de uma dramaturgia coletiva. A apresentação é aberta ao público.

Adília Lopes nasceu em Lisboa, em 1960, e morreu em dezembro de 2024. Sua produção literária reúne jogos de linguagem, associações livres e elementos do cotidiano, abordando temas como infância, casa, relações familiares, feminino, animais e memórias. A obra também estabelece diálogos com diferentes tradições literárias e com autores brasileiros, entre eles Clarice Lispector.

A montagem do Coletivo Três Marias foi desenvolvida a partir da leitura e da experimentação cênica dos poemas da autora. A proposta integra as atividades da Usina Três Marias, projeto de extensão coordenado pela professora Cassiana Lima Cardoso, que reúne oficinas de criação literária, escrita de roteiros e experimentação de novas dramaturgias.

A direção e a dramaturgia do espetáculo são de Cassiana Lima Cardoso, com dramaturgia construída coletivamente. Participam da montagem os estudantes Aline Sousa, Anna Clara Cunha, Breno Machado, Letícia Carvalho, Letícia de Melo, Nickole Lannes, Lyslane Lemos e Vinicius Sedano. A sonoplastia é de Letícia de Melo, o cenário tem criação coletiva, o figurino é de Laureano Hespanhol e a direção de movimento é de Paula Maracajá. A produção é de Lilia Olmedo Monteiro.

O Coletivo Três Marias reúne estudantes interessados na relação entre a linguagem poética e diferentes formas de expressão artística. As atividades do grupo integram o projeto de extensão Usina Três Marias, que funciona como espaço de formação e experimentação em literatura e dramaturgia na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em São Gonçalo.