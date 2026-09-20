Apresentação será aberta ao públicoFoto: Divulgação/Coletivo Três Marias
Casa de Petrópolis recebe espetáculo sobre a poeta portuguesa Adília Lopes
Apresentação do Coletivo Três Marias, da UERJ, será na próxima sexta-feira (15), às 15h30, com entrada aberta ao público
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Homem é preso após agredir companheira no Duarte da Silveira, em Petrópolis
Vítima relatou agressão e novas ameaças; estilhaços de vidro quase atingiram uma criança que estava na residência
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Indivídua chegou a ameaçar funcionários da loja com faca após ser abordada para que pudesse deixar o local
Recurso é negado e confirma obrigação do Estado de instalar DEAM em Petrópolis
Petrópolis é a 9ª cidade do Rio de Janeiro com maior número de casos de violência doméstica e familiar, segundo o último Dossiê Mulher
Natal chega às vitrines e comércio transforma antecipação em estratégia de vendas
Lojas de Petrópolis começam a apostar na decoração natalina ainda em setembro; CDL explica mudança no calendário do varejo
Música, cinema e Leiturinha movimentam o fim de semana no Teatro Imperial
Programação reúne Sons de Esperança, Beatles In Concert e, no domingo, celebração de dois anos do Leiturinha e exibição de "Confissões de Adolescente", de Daniel Filho, em película 35mm
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