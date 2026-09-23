Vagas em Petrópolis estão disponíveis em seis áreas técnicas - Foto: Divulgação/Firjan SENAI

Vagas em Petrópolis estão disponíveis em seis áreas técnicasFoto: Divulgação/Firjan SENAI

Publicado 23/09/2026 14:50





Os cursos foram abertos pela Firjan SENAI por meio do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (PROPAG) , da Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC). As oportunidades são para áreas como Automação Industrial, Eletrotécnica, Desenvolvimento de Sistemas, Logística, Mecânica, Planejamento de Controle e Produção, Refrigeração, entre outras, com turmas de manhã e à tarde, a depender de cada curso.



Em Petrópolis , as ofertas são para a formação em Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Mecânica, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Automação Industrial e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas .



Os candidatos selecionados e matriculados ficam elegíveis a uma bolsa-auxílio, de acordo com requisitos como frequência, matrícula e demais condicionantes. Além disso, haverá ainda um “Prêmio de Conclusão de Curso”, a ser pago em parcela única. Os valores ainda serão divulgados.



Os candidatos que optarem por fazer um dos cursos ofertados pela Firjan SENAI Petrópolis deverão, no momento do cadastro, selecionar a unidade de referência e o curso desejado. Também será necessário informar o número do documento de identidade ou CPF e a declaração de matrícula em escola da rede pública estadual.



As demais vagas estão abertas pelo estado nas unidades Firjan SENAI Barra do Piraí, Barra Mansa, Benfica, Friburgo - Espaço da Moda, Itaperuna, Jacarepaguá, Laranjeiras, Macaé, Maracanã, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Resende, Santa Cruz, Sapucaí, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Três Rios, Valença e Vicente de Carvalho. Firjan SENAI está com 4 mil vagas abertas em cursos técnicos gratuitos voltados para estudantes da rede estadual de ensino – com direito a bolsa-auxílio. As oportunidades abrangem 21 unidades do estado do Rio, e o candidato deve estar cursando o 2º e 3º ano do Ensino Médio. Em Petrópolis, são ofertadas 100 vagas em cinco modalidades de formação. As inscrições vão até 30 de setembro e devem ser feitas no site Os cursos foram abertos pela Firjan SENAI por meio do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (PROPAG) , da Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC). As oportunidades são para áreas como Automação Industrial, Eletrotécnica, Desenvolvimento de Sistemas, Logística, Mecânica, Planejamento de Controle e Produção, Refrigeração, entre outras, com turmas de manhã e à tarde, a depender de cada curso.Em Petrópolis , as ofertas são para a formação em Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Mecânica, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Automação Industrial e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas .Os candidatos selecionados e matriculados ficam elegíveis a uma bolsa-auxílio, de acordo com requisitos como frequência, matrícula e demais condicionantes. Além disso, haverá ainda um “Prêmio de Conclusão de Curso”, a ser pago em parcela única. Os valores ainda serão divulgados.Os candidatos que optarem por fazer um dos cursos ofertados pela Firjan SENAI Petrópolis deverão, no momento do cadastro, selecionar a unidade de referência e o curso desejado. Também será necessário informar o número do documento de identidade ou CPF e a declaração de matrícula em escola da rede pública estadual.As demais vagas estão abertas pelo estado nas unidades Firjan SENAI Barra do Piraí, Barra Mansa, Benfica, Friburgo - Espaço da Moda, Itaperuna, Jacarepaguá, Laranjeiras, Macaé, Maracanã, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Resende, Santa Cruz, Sapucaí, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Três Rios, Valença e Vicente de Carvalho.

Seleção sem provas

Para se candidatar, o aluno deve estar cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio numa escola pública estadual e ter disponibilidade de horário compatível. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, o que não garante a matrícula: a confirmação dependerá da validação dos documentos e da disponibilidade de vagas. Após a convocação, o estudante terá dois dias úteis para comparecer à unidade com os documentos exigidos e formalizar a inscrição.



“Essa é uma oportunidade de excelência para o jovem que busca formação profissional. Em parceria com o programa, as escolas Firjan SENAI oferecem cursos para atuação em diferentes áreas e visam a qualificação profissional para o mercado”, destacou Bruno Santos Aguiar, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.