Confusão foi registrada no Terminal Centro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Confusão foi registrada no Terminal CentroFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/09/2026 19:12





O tumulto começou por volta das 17h20 na plataforma da linha João de Deus, quando a mulher se irritou ao perder o embarque e quebrou os limpadores de para-brisa do veículo. Durante o processo de troca do ônibus, uma nova briga teve início: a suspeita, acompanhada de outra passageira e de um homem, passou a agredir o fiscal da linha. Agentes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar precisaram intervir para conter o grupo.



A violência continuou mesmo durante o deslocamento para a delegacia. Dentro da viatura, a mulher voltou a agredir o fiscal e tentou atingir um policial militar, sendo necessário o uso de algemas para contê-la. Já sob custódia, ela ameaçou o PM, afirmando que contrataria alguém para atentá-lo contra a vida do agente.



O ônibus danificado passou por perícia e todos os envolvidos foram levados para a 105ª DP (Retiro). A mulher permaneceu presa e foi autuada pelos crimes de dano, lesão corporal, desacato e ameaça. Uma mulher foi presa na tarde desta segunda-feira (21) após se envolver em uma confusão no Terminal Centro, em Petrópolis. De acordo com o Segurança Presente , ela danificou um ônibus, agrediu fisicamente um fiscal de tráfego da Turp Transporte , tentou atacar um policial militar e fez ameaças de morte contra o agente.O tumulto começou por volta das 17h20 na plataforma da linha João de Deus, quando a mulher se irritou ao perder o embarque e quebrou os limpadores de para-brisa do veículo. Durante o processo de troca do ônibus, uma nova briga teve início: a suspeita, acompanhada de outra passageira e de um homem, passou a agredir o fiscal da linha. Agentes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar precisaram intervir para conter o grupo.A violência continuou mesmo durante o deslocamento para a delegacia. Dentro da viatura, a mulher voltou a agredir o fiscal e tentou atingir um policial militar, sendo necessário o uso de algemas para contê-la. Já sob custódia, ela ameaçou o PM, afirmando que contrataria alguém para atentá-lo contra a vida do agente.O ônibus danificado passou por perícia e todos os envolvidos foram levados para a 105ª DP (Retiro). A mulher permaneceu presa e foi autuada pelos crimes de dano, lesão corporal, desacato e ameaça.

Sindicato se manifesta

Após o caso, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis manifestou solidariedade ao trabalhador agredido, mas também reconheceu a insatisfação da população com o transporte público. Confira a nota na íntegra:

"O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis manifesta solidariedade ao trabalhador agredido na noite desta segunda-feira, 21 de setembro, durante o exercício de suas funções.



A diretoria do Sindicato está em contato com o interventor da empresa Turp para estabelecer contato com o trabalhador e garantir todo o suporte necessário.



O Sindicato reconhece a insatisfação da população diante dos problemas enfrentados no transporte público e entende que os usuários têm o direito de cobrar melhorias e soluções.



No entanto, é fundamental separar a empresa de seus trabalhadores. Motoristas, cobradores e demais profissionais não podem ser responsabilizados individualmente por problemas estruturais, administrativos ou operacionais da empresa.



A insatisfação com o serviço jamais pode justificar agressões físicas, ameaças, ofensas ou maus-tratos contra os trabalhadores.



O Sindicato reforça que a população deve direcionar suas cobranças a quem tem responsabilidade pela gestão e operação do transporte, preservando aqueles que estão diariamente nas ruas trabalhando.



Respeito aos usuários e respeito aos trabalhadores devem caminhar juntos na construção de um transporte público digno."