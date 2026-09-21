Equipes conseguiram primeira vitória na competiçãoFoto: Divulgação/Petrópolis FC e Serrano
Petrópolis e Serrano vencem pela 3ª rodada da B1 do Carioca
Resultados positivos deixam o Petrópolis com cinco pontos e o Serrano com quatro após três rodadas da competição.
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Cármen Lúcia será homenageada durante o 3º Flipetrópolis
Primeira integrante do STF a conquistar uma das mais tradicionais distinções intelectuais do País, Cármen Lúcia receberá o prêmio das mãos de Sueli Carneiro
Turismo de bem-estar abre novas oportunidades para Petrópolis
Com spas, hotéis boutique, natureza e experiências de reconexão, cidade reúne ingredientes para avançar em um segmento que cresce acima do turismo tradicional
Casa de Petrópolis recebe espetáculo sobre a poeta portuguesa Adília Lopes
Apresentação do Coletivo Três Marias, da UERJ, será na próxima sexta-feira (15), às 15h30, com entrada aberta ao público
Homem é preso após agredir companheira no Duarte da Silveira, em Petrópolis
Vítima relatou agressão e novas ameaças; estilhaços de vidro quase atingiram uma criança que estava na residência
Mulher é presa por furtar barras de chocolate no Centro de Petrópolis
Indivídua chegou a ameaçar funcionários da loja com faca após ser abordada para que pudesse deixar o local
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