Equipes conseguiram primeira vitória na competição - Foto: Divulgação/Petrópolis FC e Serrano

Equipes conseguiram primeira vitória na competiçãoFoto: Divulgação/Petrópolis FC e Serrano

Publicado 21/09/2026 20:47

Petrópolis e Serrano conquistaram vitórias importantes pela terceira rodada da Série B1 do Campeonato Carioca de Futebol , no último sábado (19). O Petrópolis venceu o Goytacaz por 2 a 0, enquanto o Serrano derrotou o Audax Rio por 1 a 0, fora de casa.

Jogando diante do Goytacaz, o Petrópolis conseguiu sua primeira vitória na competição, com gols de Marcelinho e Luã Lúcio. Com o resultado, a equipe chegou aos cinco pontos e ocupa a quinta colocação na tabela.

Também pela rodada, o Serrano conquistou sua primeira vitória no campeonato ao superar o Audax Rio por 1 a 0, fora de casa. O gol do Leão da Serra foi marcado por Uelber, de pênalti. Com quatro pontos, o clube aparece na sétima colocação.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (26), às 14h45. O Petrópolis enfrenta o Audax Rio, no Estádio Ronaldo Nazário, enquanto o Serrano recebe o Campo Grande, no Estádio Atílio Marotti.