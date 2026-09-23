Unidade terá cinco dias de programaçãoFoto: Thata Siqueira/Sesc RJ
Nesta quarta-feira (23), a agenda inclui Pilates, às 10h; Basquete, também às 10h; Hidroginástica, às 11h; Trilha Ecológica, às 15h; e Meditação, às 17h. Na quinta, haverá Oficina de Ritmo, às 10h30; Voleibol e Hidroginástica, às 11h; e Pilates com Mindfulness e Pote das Coisas Boas, às 15h.
A sexta-feira será dedicada a diferentes modalidades esportivas e experiências. Às 10h, haverá Basquete; às 11h, Hidroginástica; e, às 15h, Vôlei para Todos. No mesmo dia, das 15h às 19h, o público poderá participar do Circuito do Guerreiro, com atividades de karatê, e do Ritmo no Pilates. Também estão programados o Jogo dos Pinos, às 18h, e sessões do Circuito do Guerreiro às 15h, 16h, 17h, 18h e 19h.
No sábado, a programação começa às 9h, com Aulão de Jump e Step e Pilates para Todos. Às 10h10, haverá Experiência de Meditação Guiada; às 10h30, Basquete é Inclusão – Todo Mundo Pode Jogar; às 11h, Hidroginástica; e, às 11h10 e 14h, aulões de Alongamento. Às 15h, será realizado Aulão de Dança. Ao longo do dia, das 10h às 17h, o público também poderá aproveitar sessões de Quick Massagem e Massagem dos Pés.
Encerrando a programação, no domingo, às 11h, haverá uma aula de Hidroginástica.
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