A oferta da vacina pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20) para idosos com 85 anos ou mais começou em Petrópolis. A estratégia, realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tem como objetivo prevenir formas graves das doenças pneumocócicas, reduzir hospitalizações e óbitos e contribuir para a promoção do envelhecimento saudável.
As doenças pneumocócicas invasivas representam uma importante causa de adoecimento e mortalidade, principalmente entre crianças, pessoas idosas e indivíduos com condições clínicas especiais. O imunizante protege contra sorotipos de maior ocorrência e é uma das estratégias para reduzir as formas graves da doença.
Para pessoas com idade entre 60 e 84 anos, permanecem os critérios de solicitação da vacina pneumocócica por meio do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), conforme as indicações estabelecidas.
Confira as unidades de saúde que oferecem a vacina:
Ambulatório Escola (AMBE) Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira Centro de Saúde Itamarati Dr. Jorge Ferreira Machado Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro (HAC) UBS Alto da Serra UBS Alto Independência UBS Araras UBS Itaipava UBS Vicenzo Rivetti UBS Morin UBS Mosela UBS Pedro do Rio UBS Posse UBS Quitandinha UBS Retiro UBS Bairro da Glória UBS Bingen
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