Vacina pneumocócica conjugada 20-valente está disponível no município - Foto: Divulgação/PMP

Vacina pneumocócica conjugada 20-valente está disponível no municípioFoto: Divulgação/PMP

Publicado 24/09/2026 15:16 | Atualizado 24/09/2026 15:17

A oferta da vacina pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20) para idosos com 85 anos ou mais começou em Petrópolis . A estratégia, realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tem como objetivo prevenir formas graves das doenças pneumocócicas, reduzir hospitalizações e óbitos e contribuir para a promoção do envelhecimento saudável.

As doenças pneumocócicas invasivas representam uma importante causa de adoecimento e mortalidade, principalmente entre crianças, pessoas idosas e indivíduos com condições clínicas especiais. O imunizante protege contra sorotipos de maior ocorrência e é uma das estratégias para reduzir as formas graves da doença.



Para pessoas com idade entre 60 e 84 anos, permanecem os critérios de solicitação da vacina pneumocócica por meio do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), conforme as indicações estabelecidas.

Confira as unidades de saúde que oferecem a vacina:

Ambulatório Escola (AMBE)

Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira

Centro de Saúde Itamarati Dr. Jorge Ferreira Machado

Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro (HAC)

UBS Alto da Serra

UBS Alto Independência

UBS Araras

UBS Itaipava

UBS Vicenzo Rivetti

UBS Morin

UBS Mosela

UBS Pedro do Rio

UBS Posse

UBS Quitandinha

UBS Retiro

UBS Bairro da Glória

UBS Bingen