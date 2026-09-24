Vacina pneumocócica conjugada 20-valente está disponível no municípioFoto: Divulgação/PMP

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Enzo Gabriel
A oferta da vacina pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20) para idosos com 85 anos ou mais começou em Petrópolis. A estratégia, realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tem como objetivo prevenir formas graves das doenças pneumocócicas, reduzir hospitalizações e óbitos e contribuir para a promoção do envelhecimento saudável.
As doenças pneumocócicas invasivas representam uma importante causa de adoecimento e mortalidade, principalmente entre crianças, pessoas idosas e indivíduos com condições clínicas especiais. O imunizante protege contra sorotipos de maior ocorrência e é uma das estratégias para reduzir as formas graves da doença.

Para pessoas com idade entre 60 e 84 anos, permanecem os critérios de solicitação da vacina pneumocócica por meio do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), conforme as indicações estabelecidas.

Confira as unidades de saúde que oferecem a vacina:

Ambulatório Escola (AMBE)
Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira
Centro de Saúde Itamarati Dr. Jorge Ferreira Machado
Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro (HAC)
UBS Alto da Serra
UBS Alto Independência
UBS Araras
UBS Itaipava
UBS Vicenzo Rivetti
UBS Morin
UBS Mosela
UBS Pedro do Rio
UBS Posse
UBS Quitandinha
UBS Retiro
UBS Bairro da Glória
UBS Bingen