Mercadoria furtada do mercadoFoto: Divulgação/26º BPM
Homem é preso após furtar peças de carne de supermercado no Centro
Peças de coração de alcatra estavam avaliados em cerca de R$ 160,00 e já haviam sido recuperadas por funcionários do estabelecimento
Homem é preso após furtar peças de carne de supermercado no Centro
Peças de coração de alcatra estavam avaliados em cerca de R$ 160,00 e já haviam sido recuperadas por funcionários do estabelecimento
Justiça exige reparos no Hospital Nelson de Sá Earp após falhas em elevador
Decisão atende a pedido da Defensoria Pública do Rio e fixa prazos rígidos para consertos, vistoria dos bombeiros e segurança de pacientes
Queda de árvore e muro derruba ponto de ônibus no Centro de Petrópolis
Ainda durante a manhã, outro abrigo de ônibus foi instalado na rua, 10 metros antes do ponto danificado
Semana Move movimenta Sesc Nogueira com programação gratuita de atividades físicas
Unidade em Petrópolis promove aulas, vivências esportivas e atividades de bem-estar para diferentes públicos
Firjan SENAI Petrópolis tem inscrições abertas para vagas em cursos técnicos gratuitos
Até 30 de setembro, os interessados podem se inscrever para o processo seletivo dos cursos profissionalizantes com bolsa-auxílio, em diferentes áreas para a formação
Mulher é presa por agredir fiscal e ameaçar policial durante confusão no Terminal Centro
Caso ocorreu após a suspeita perder o embarque no Terminal Centro; ela acabou autuada por dano, lesão corporal, desacato e ameaça
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.