Mercadoria furtada do mercado - Foto: Divulgação/26º BPM

Mercadoria furtada do mercadoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 24/09/2026 14:23

Um homem de 30 anos foi preso após furtar duas peças de carne em um estabelecimento comercial na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Petrópolis. O crime e a prisão ocorreram durante a tarde de quarta-feira (23).

Agentes da Polícia Militar realizavam patrulhamento quando foram acionados por um funcionário, que estava acompanhado do acusado e informou sobre o furto. As peças eram de coração de alcatra e estavam avaliadas em R$ 161,20. Os produtos já haviam sido recuperados e foram mostrados aos policiais.

O indivíduo foi conduzido à 105ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.