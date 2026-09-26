MP que determina o fim das bets foi assinada pelo presidente Lula - Foto: Divulgação/CDL Petrópolis

MP que determina o fim das bets foi assinada pelo presidente LulaFoto: Divulgação/CDL Petrópolis

Publicado 26/09/2026 12:44

A Medida Provisória que determina o fim das bets e dos cassinos on-line no Brasil assinada nesta sexta (25) abre uma nova perspectiva também para a economia real: a possibilidade de que parte dos recursos atualmente destinados às apostas volte a permanecer no orçamento das famílias e circule pelo comércio e pelos serviços. Somente em 2025, os brasileiros perderam R$ 62,5 bilhões para as plataformas de apostas, segundo levantamento do Comsefaz. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis (CDL Petrópolis), o valor ajuda a dimensionar o potencial impacto da medida sobre o poder de compra e a circulação de renda. A organização lojista destaca ainda a importância deum novo programa de renegociação de dívidas antigas, para pessoas físicas, em que o governo “comprará” esses débitos. Hoje, 82% das famílias brasileiras têm dívidas.

Na cidade, uma projeção baseada em levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) indica que cerca de 63 mil pessoas podem representar o universo potencial de moradores que já participaram de apostas on-line. O cálculo aplica à população estimada de 278 mil habitantes de Petrópolis a proporção de 22,7% identificada pelo estudo na Região Metropolitana do Rio.

“Quando esse dinheiro deixa de ser destinado à aposta, existe a possibilidade de voltar a cumprir outras funções dentro do orçamento familiar. Pode significar uma compra, o pagamento de uma dívida, uma refeição, um serviço ou simplesmente a recomposição da renda disponível. Para o comércio, isso representa a chance de o dinheiro voltar a circular na economia real”, aponta o presidente da CDL Petrópolis, Cláudio Mohammad.

Já a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que os gastos dos brasileiros com apostas cresceram 500% nos últimos três anos. Em março de 2026, o volume movimentado pelas plataformas ultrapassou R$ 30 bilhões por mês. A entidade calcula ainda que a expansão das bets contribuiu para retirar R$ 143 bilhões do varejo no período e levou mais de 270 mil famílias à inadimplência severa.

Para a CDL Petrópolis, a discussão sobre o fim das apostas deve ser acompanhada também pela perspectiva da economia das famílias e dos impactos sobre o comércio. “Existe uma diferença importante entre simplesmente tirar um gasto do orçamento e recuperar poder de compra. O que precisamos observar agora é quanto dessa renda poderá permanecer com as famílias, ajudar a reorganizar suas finanças e voltar a circular no comércio. Se isso acontecer, o efeito pode ser positivo para toda a cadeia econômica”, afirma Cláudio.

A discussão sobre os impactos das apostas online ganhou dimensão internacional esta semana, quando o Brasil levou o tema à Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). O debate envolve os efeitos econômicos e sociais da expansão desse mercado e os desafios colocados para governos na proteção dos consumidores.

Para a CDL Petrópolis, a mudança abre também espaço para ampliar o debate sobre educação financeira, proteção do consumidor e recuperação da capacidade de consumo das famílias. “O comércio depende de consumidores com renda e capacidade de compra. Se conseguirmos transformar uma parte do dinheiro que hoje é perdido nas apostas em consumo responsável, pagamento de compromissos e recomposição financeira das famílias, teremos um impacto que vai muito além das plataformas. É dinheiro voltando a circular”, conclui Cláudio Mohammad.

