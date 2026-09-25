Policiais realizaram orientações na unidadeFoto: IA/OpenAI
Aluno leva arma de brinquedo para escola em Itaipava e PM é acionada
Estudante esclareceu que levou o objeto para o colégio para mostrar aos amigos; polícia não identificou prática de crime
Aluno leva arma de brinquedo para escola em Itaipava e PM é acionada
Estudante esclareceu que levou o objeto para o colégio para mostrar aos amigos; polícia não identificou prática de crime
CDDH mantém comunidade para aproximar vagas de emprego de quem procura oportunidades
Criada em 2021, a iniciativa reúne vagas de emprego, cursos e capacitações e também recebe oportunidades de empresas e instituições para divulgação
Petrópolis inicia vacinação contra pneumococo para idosos a partir de 85 anos
Vacina está disponível em 17 unidades da Rede Municipal de Saúde e busca prevenir formas graves das doenças pneumocócicas
Câmara de Petrópolis aprova emenda que garante reajuste de 20% aos servidores municipais
Proposta prevê que o reajuste tenha efeitos financeiros retroativos a 1º de julho de 2026; emenda foi aprovada na quarta-feira
Homem é preso após furtar peças de carne de supermercado no Centro
Peças de coração de alcatra estavam avaliados em cerca de R$ 160,00 e já haviam sido recuperadas por funcionários do estabelecimento
Justiça exige reparos no Hospital Nelson de Sá Earp após falhas em elevador
Decisão atende a pedido da Defensoria Pública do Rio e fixa prazos rígidos para consertos, vistoria dos bombeiros e segurança de pacientes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.