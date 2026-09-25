Policiais realizaram orientações na unidadeFoto: IA/OpenAI

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Enzo Gabriel
A Polícia Militar, através da Patrulha da Criança e do Adolescente, atendeu a uma ocorrência no Liceu de Itaipava após um aluno ter levado uma arma de brinquedo para a escola durante a manhã da última quinta-feira (24).
No local, os agentes orientaram a direção a chamar o responsável pelo estudante para esclarecer os fatos. O aluno informou que o objeto era dele e havia sido levado para o colégio com o objetivo de mostrar aos amigos.
Como não houve prática de crime, os fatos foram registrados e a arma de brinquedo foi entregue ao responsável.