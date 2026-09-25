CDDH Petrópolis tem comunidade no WhatsApp com mais de 700 pessoas - Foto: Divulgação/CDDH

CDDH Petrópolis tem comunidade no WhatsApp com mais de 700 pessoasFoto: Divulgação/CDDH

Publicado 25/09/2026 15:43





A criação da rede fez parte de uma mobilização mais ampla do CDDH naquele período. Com o agravamento das dificuldades econômicas e sociais, a instituição buscava alternativas de doação para atender famílias que enfrentavam dificuldades para garantir a alimentação. Ao longo da pandemia, foram distribuídas cestas básicas, mas o contato com essa realidade também revelou a importância de pensar em outras formas de apoio.



É o que explica Nathália Quintella, educadora popular do CDDH, de 35 anos e formada em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Segundo ela, a experiência mostrou que a assistência imediata precisava caminhar junto de outras possibilidades.



“A gente começou a perceber que não era só uma questão de conseguir uma cesta básica naquele momento. A pessoa precisava comer, claro, mas também precisava ter condições de buscar uma oportunidade, de conseguir uma renda, de pensar em como seguir depois. Foi daí que começamos a olhar para essa questão do trabalho e da informação de uma outra forma.”.



A partir dessa percepção, o CDDH começou a criar grupos de emprego pelo WhatsApp para compartilhar vagas e oportunidades. A procura fez com que a iniciativa crescesse até chegar a sete grupos lotados. Com a ferramenta Comunidade do aplicativo, esse público passou a ser reunido em um único espaço, que atualmente conta com mais de 700 participantes.



Para Nathalia, a importância da iniciativa está justamente em aproximar a oportunidade de quem pode não ter acesso a ela por outros meios. “Às vezes existe uma vaga, existe um curso, existe uma oportunidade, mas a pessoa não sabe que aquilo está disponível. Então, fazer essa informação chegar também é uma forma de garantir acesso. Não adianta uma oportunidade estar disponível se ela não chega às pessoas.”.



O espaço também permite que empresas, instituições e iniciativas que tenham vagas de emprego, cursos ou capacitações para divulgar encaminhem essas informações ao CDDH. A partir disso, as oportunidades podem chegar diretamente a uma rede formada por pessoas que estão em busca de trabalho ou de novas possibilidades de formação.



A trajetória da iniciativa se desenvolveu em meio a diferentes momentos de mobilização na cidade. Em 2022, após a tragédia socioambiental que atingiu Petrópolis, o CDDH atuou como um dos principais pontos de apoio e distribuição de donativos. A experiência reforçou a importância das redes construídas pela instituição e de sua atuação próxima às necessidades apresentadas pela população.

Mesmo diante de mudanças no contexto da cidade, a necessidade de acesso à informação sobre trabalho não deixou de existir.



“Já teve gente que mandou mensagem para a gente agradecendo por uma vaga que foi divulgada. Às vezes parece uma coisa pequena, só uma informação que você encaminhou, mas para aquela pessoa pode ser uma oportunidade muito importante. Quando a gente recebe esse retorno, percebe que a informação realmente chegou onde precisava chegar”, relata Nathália.



A iniciativa dialoga com a atuação do CDDH em educação popular e defesa de direitos. Para Nathalia, compartilhar uma oportunidade significa também contribuir para que as pessoas tenham mais condições de fazer escolhas e construir seus próprios caminhos.



A educadora acrescenta: “É fazer a informação chegar, abrir caminhos e aproximar as pessoas de novas possibilidades. Às vezes, uma informação que parece pequena pode ser o começo de uma mudança importante na vida de alguém.”.



Hoje, a comunidade “Oportunidade de Emprego” mantém esse fluxo de informações entre quem procura uma oportunidade e quem tem algo a oferecer. Mais do que reunir anúncios em um único espaço, a proposta é fazer com que informações sobre trabalho e formação circulem de maneira mais acessível e alcancem pessoas que podem estar justamente procurando por elas. Uma vaga de emprego pode existir, mas não necessariamente chegar a quem está procurando trabalho. É nesse espaço entre a oportunidade e o acesso à informação que o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH) atua com a comunidade “Oportunidade de Emprego”, no WhatsApp. Criada em 2021, a rede reúne atualmente mais de 700 pessoas e funciona como um canal de circulação de vagas, cursos, capacitações e outras oportunidades de formação em Petrópolis A criação da rede fez parte de uma mobilização mais ampla do CDDH naquele período. Com o agravamento das dificuldades econômicas e sociais, a instituição buscava alternativas de doação para atender famílias que enfrentavam dificuldades para garantir a alimentação. Ao longo da pandemia, foram distribuídas cestas básicas, mas o contato com essa realidade também revelou a importância de pensar em outras formas de apoio.É o que explica Nathália Quintella, educadora popular do CDDH, de 35 anos e formada em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Segundo ela, a experiência mostrou que a assistência imediata precisava caminhar junto de outras possibilidades.“A gente começou a perceber que não era só uma questão de conseguir uma cesta básica naquele momento. A pessoa precisava comer, claro, mas também precisava ter condições de buscar uma oportunidade, de conseguir uma renda, de pensar em como seguir depois. Foi daí que começamos a olhar para essa questão do trabalho e da informação de uma outra forma.”.A partir dessa percepção, o CDDH começou a criar grupos de emprego pelo WhatsApp para compartilhar vagas e oportunidades. A procura fez com que a iniciativa crescesse até chegar a sete grupos lotados. Com a ferramenta Comunidade do aplicativo, esse público passou a ser reunido em um único espaço, que atualmente conta com mais de 700 participantes.Para Nathalia, a importância da iniciativa está justamente em aproximar a oportunidade de quem pode não ter acesso a ela por outros meios. “Às vezes existe uma vaga, existe um curso, existe uma oportunidade, mas a pessoa não sabe que aquilo está disponível. Então, fazer essa informação chegar também é uma forma de garantir acesso. Não adianta uma oportunidade estar disponível se ela não chega às pessoas.”.O espaço também permite que empresas, instituições e iniciativas que tenham vagas de emprego, cursos ou capacitações para divulgar encaminhem essas informações ao CDDH. A partir disso, as oportunidades podem chegar diretamente a uma rede formada por pessoas que estão em busca de trabalho ou de novas possibilidades de formação.A trajetória da iniciativa se desenvolveu em meio a diferentes momentos de mobilização na cidade. Em 2022, após a tragédia socioambiental que atingiu Petrópolis, o CDDH atuou como um dos principais pontos de apoio e distribuição de donativos. A experiência reforçou a importância das redes construídas pela instituição e de sua atuação próxima às necessidades apresentadas pela população.Mesmo diante de mudanças no contexto da cidade, a necessidade de acesso à informação sobre trabalho não deixou de existir.“Já teve gente que mandou mensagem para a gente agradecendo por uma vaga que foi divulgada. Às vezes parece uma coisa pequena, só uma informação que você encaminhou, mas para aquela pessoa pode ser uma oportunidade muito importante. Quando a gente recebe esse retorno, percebe que a informação realmente chegou onde precisava chegar”, relata Nathália.A iniciativa dialoga com a atuação do CDDH em educação popular e defesa de direitos. Para Nathalia, compartilhar uma oportunidade significa também contribuir para que as pessoas tenham mais condições de fazer escolhas e construir seus próprios caminhos.A educadora acrescenta: “É fazer a informação chegar, abrir caminhos e aproximar as pessoas de novas possibilidades. Às vezes, uma informação que parece pequena pode ser o começo de uma mudança importante na vida de alguém.”.Hoje, a comunidade “Oportunidade de Emprego” mantém esse fluxo de informações entre quem procura uma oportunidade e quem tem algo a oferecer. Mais do que reunir anúncios em um único espaço, a proposta é fazer com que informações sobre trabalho e formação circulem de maneira mais acessível e alcancem pessoas que podem estar justamente procurando por elas.

Como participar



A comunidade “Oportunidade de Emprego” é aberta a qualquer pessoa que tenha interesse em acompanhar informações sobre vagas de trabalho, cursos, capacitações e outras oportunidades de formação. Não é necessário estar desempregado ou ter algum vínculo com o CDDH para participar. Quem estiver em busca de uma oportunidade, quiser se manter informado sobre o mercado de trabalho ou simplesmente acompanhar as divulgações pode solicitar a entrada na comunidade.



Para participar, basta entrar em contato com o CDDH pelo WhatsApp (24) 2242-2462 e solicitar o acesso à comunidade.



O espaço também está aberto a empresas, instituições, projetos, organizações e demais iniciativas que tenham vagas de emprego, cursos, oficinas, capacitações ou outras oportunidades que possam ser compartilhadas com o público. As informações podem ser encaminhadas diretamente ao CDDH pelo mesmo número, para que sejam avaliadas e divulgadas na comunidade.



Para mais informações sobre o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH), o público pode entrar em contato pelo telefone e/ou WhatsApp (24) 2242-2462 ou pelo e-mail cddh@cddh.org.com. O CDDH funciona de segunda a quinta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h, na Rua Monsenhor Bacelar, 400, Centro, Petrópolis. As atividades e informações também podem ser acompanhadas pelo Instagram @cddh_petropolis.