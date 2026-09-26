Indivíduo foi conduzido à 105ª DP - Foto: Divulgação/26º BPM

Indivíduo foi conduzido à 105ª DPFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 26/09/2026 12:13 | Atualizado 26/09/2026 19:26





A ocorrência teve início no momento em que os agentes realizavam um patrulhamento ostensivo de rotina na Rua 16 de Março e foram procurados por um homem. A vítima relatou diretamente aos policiais ter acabado de ser alvo de uma tentativa de homicídio provocada por um disparo de arma de fogo no local. Logo em seguida, uma segunda pessoa também procurou a guarnição e confirmou toda a situação, informando que dois indivíduos armados haviam efetuado um tiro naquela área comercial da cidade. Um homem de 21 anos foi preso por policiais militares do Setor Charlie do 26º BPM na noite desta sexta-feira (25), acusado de tentar matar uma pessoa a tiros no Centro do município de Petrópolis. A operação de patrulhamento e busca ostensiva contou com o apoio das equipes do PATAMO I, PATAMO III e também do reforço do RAS 19. A Polícia Civil também participou da ação de maneira conjunta, em trabalho realizado pela 105ª DP.A ocorrência teve início no momento em que os agentes realizavam um patrulhamento ostensivo de rotina na Rua 16 de Março e foram procurados por um homem. A vítima relatou diretamente aos policiais ter acabado de ser alvo de uma tentativa de homicídio provocada por um disparo de arma de fogo no local. Logo em seguida, uma segunda pessoa também procurou a guarnição e confirmou toda a situação, informando que dois indivíduos armados haviam efetuado um tiro naquela área comercial da cidade.

Localização do suspeito e apreensão da arma

Diante de todas essas informações, as equipes da Polícia Militar agiram rapidamente, deram início às buscas e montaram um amplo cerco tático com a finalidade de conter e localizar os suspeitos do crime. Durante o cumprimento das diligências na região, os agentes conseguiram localizar e abordar um homem na Rua Oscar Weinschenck, na localidade conhecida como Morro dos Milionários. Durante a revista pessoal de praxe, os policiais encontraram com ele a quantia de R$ 157 em espécie e um aparelho de telefone celular.



Ainda segundo o registro da ocorrência, durante a abordagem o homem decidiu colaborar com o trabalho das equipes e indicou exatamente o local onde havia escondido a arma utilizada no crime. Os policiais militares realizaram buscas minuciosas no ponto informado pelo suspeito e encontraram uma garrucha da marca Rossi, de calibre .22, que foi imediatamente recolhida e apreendida pela guarnição.



O homem foi prontamente conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia (105ª DP), acompanhado da vítima e de todo o material recolhido na ação. Após a devida apreciação da autoridade policial de plantão, o jovem de 21 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, permanecendo preso e à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada na 105ª DP, e o crime será apurado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.