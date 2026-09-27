Equipes buscam acesso para a Série A2 - Foto: Hugo Lage/Serrano FC - Luiza Soares/Petrópolis FC

Equipes buscam acesso para a Série A2Foto: Hugo Lage/Serrano FC - Luiza Soares/Petrópolis FC

Publicado 27/09/2026 16:41

A quarta rodada da Série B1 do Campeonato Carioca de Futebol trouxe resultados distintos para as equipes petropolitanas no sábado (27). O Serrano somou um ponto ao empatar em 1 a 1 com o Campo Grande, enquanto o Petrópolis FC conquistou uma vitória por 3 a 2 diante do Audax Rio, movimentando a tabela de classificação do torneio.

No confronto do Serrano, a partida ganhou contornos dramáticos ainda no primeiro tempo. Aos 29 minutos, o lateral-esquerdo Kurpan cometeu falta, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando a equipe com um jogador a menos durante a maior parte do jogo. Com a vantagem numérica, o Campo Grande abriu o placar aos 21 minutos da etapa final, com gol de Caio Ferraz. Mesmo em desvantagem, o Serrano buscou a reação e reequilibrou as ações, alcançando o gol de empate aos 38 minutos, marcado por Uelber.

Em outra partida da rodada, o Petrópolis FC venceu o Audax Rio por 3 a 2. O time da casa inaugurou o marcador aos nove minutos, com gol de Marcelinho. O Audax reagiu e empatou aos 21 minutos, com Richard. A partir daí, o Petrópolis FC retomou o domínio do jogo: Marcelinho marcou o segundo cobrando pênalti e Rafael Lima ampliou de cabeça. Nos minutos finais, Ramon descontou para o Audax, definindo o placar.

Com a vitória, o Petrópolis FC chegou aos 8 pontos em quatro jogos (duas vitórias e dois empates), ocupando a 3ª posição da tabela, com 66,7% de aproveitamento. A equipe está empatada em pontos com o 4º colocado, Univassouras Artsul, e fica a apenas dois pontos do líder Niteroiense (10 pts) e a um do vice-líder Duque de Caxias (9 pts).

Já o Serrano ocupa a 8ª colocação, com 5 pontos acumulados (uma vitória, dois empates e uma derrota), somando 41,7% de aproveitamento. O time tem a mesma pontuação do 7º colocado, São Cristóvão, e está um ponto atrás do Campo Grande, 6º colocado com 6 pontos.

Próxima rodada

Na quinta rodada, ambas as equipes jogam no sábado, às 14h45. O Petrópolis FC visita o Campo Grande no Estádio Ítalo del Cima, no Rio de Janeiro, em confronto direto na briga por posições. Já o Serrano atua fora de casa contra o Univassouras Artsul, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, enfrentando um adversário direto na busca de alcançar o G-4.