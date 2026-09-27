Equipes buscam acesso para a Série A2Foto: Hugo Lage/Serrano FC - Luiza Soares/Petrópolis FC
Serrano empata e Petrópolis FC vence a segunda na Série B1 do Carioca
Com vitória por 3 a 2, Petrópolis cola na liderança e assume a 3ª posição, enquanto Serrano reage após expulsão, empata em 1 a 1 e busca aproximação do G-4
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Homem é preso com quase 2,5 kg de drogas no Quitandinha
Em outra ocorrência, também no Quitandinha, uma dupla foi presa com entorpecentes e uma motocicleta utilizada no crime da localidade
Primavera-verão chega às vitrines e abre oportunidades para o comércio de Petrópolis
Varejo de moda deve movimentar R$ 125,3 bilhões no Brasil entre setembro e dezembro, segundo projeção do IEMI
Instituto Fazenda Vira-Mundo celebra 10 anos de atuação em Petrópolis
Instituto promoverá evento aberto ao público nos dias 10 e 11 de outubro, com feira, atividades culturais e ações voltadas à educação e ao meio ambiente
Com fim das bets, CDL Petrópolis diz ver potencial de recuperação do poder de compra das famílias
Em Petrópolis, projeção aponta universo potencial de mais de 63 mil pessoas que já participaram de apostas on-line
Polícia prende homem após tentativa de homicídio no Centro de Petrópolis
Vítima buscou socorro com agentes em patrulhamento na Rua 16 de Março; jovem de 21 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo
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