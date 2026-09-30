Visita do procurador-geral de Justiça ao CRAAI PetrópolisFoto: Divulgação/MPRJ
Procurador- geral de Justiça do Rio de Janeiro se reúne com promotores em Petrópolis
PGJ apresentou aos membros informações sobre o cenário político-institucional atual e temas que impactam o Ministério Público
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Renan Santos cumpre agenda em Petrópolis nesta quarta-feira
Candidato à Presidência pelo partido Missão realiza ato com apoiadores na Praça da Catedral antes de seguir para Niterói
Entidade cobra modernização dos terminais de Itaipava e Corrêas
Unita relaciona crescimento imobiliário e comercial dos distritos à necessidade de rever estruturas concebidas há quase três décadas
Serrano empata e Petrópolis FC vence a segunda na Série B1 do Carioca
Com vitória por 3 a 2, Petrópolis cola na liderança e assume a 3ª posição, enquanto Serrano reage após expulsão, empata em 1 a 1 e busca aproximação do G-4
Homem é preso com quase 2,5 kg de drogas no Quitandinha
Em outra ocorrência, também no Quitandinha, uma dupla foi presa com entorpecentes e uma motocicleta utilizada no crime da localidade
Primavera-verão chega às vitrines e abre oportunidades para o comércio de Petrópolis
Varejo de moda deve movimentar R$ 125,3 bilhões no Brasil entre setembro e dezembro, segundo projeção do IEMI
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