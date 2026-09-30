Visita do procurador-geral de Justiça ao CRAAI Petrópolis - Foto: Divulgação/MPRJ

Visita do procurador-geral de Justiça ao CRAAI PetrópolisFoto: Divulgação/MPRJ

Publicado 30/09/2026 15:30

O procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, visitou, nesta terça-feira (29), o CRAAI Petrópolis , onde se reuniu com promotores de Justiça que atuam nas comarcas de Petrópolis, Paraíba do Sul, São José do Vale do Rio Preto e Três Rios. A agenda da Administração Superior nas sedes do interior tem como objetivo atualizar os membros sobre questões de interesse institucional, prestar contas das ações desenvolvidas e colher sugestões dos promotores.

Durante a visita, o PGJ apresentou aos membros informações sobre o cenário político-institucional atual e temas que impactam o Ministério Público, especialmente em relação às questões remuneratórias, além de ouvir considerações sobre a realidade regional.

"Os colegas têm o direito, e o procurador-geral, o dever de prestar informações a respeito desse assunto, que é bastante sensível. Paralelamente, trocamos ideias, informações e sugestões sobre a própria atuação dos nossos órgãos", disse o PGJ. "Aqui, nessa região, há uma característica, que é uma atuação marcante do Ministério Público na área ambiental. Não apenas na área ambiental, mas, considerando os desastres que, lamentavelmente, afetam a região, o nosso Ministério Público, as Promotorias locais, ao longo dos anos, ganharam muita expertise e têm sempre trabalhado muito positivamente para minimizar os estragos e, sobretudo, para preveni-los", ressaltou Antonio José.

O coordenador em exercício do CRAAI Petrópolis, promotor de Justiça Artur Gustavo Sant’Anna de Oliveira, destacou a importância do diálogo. "Fundamental a presença do doutor Antonio aqui conosco. Nesse momento de muitas incertezas, isso acaba nos tranquilizando, nos colocando a par de todos os movimentos que a Procuradoria-Geral de Justiça vem fazendo. Às vezes, ficamos no interior, não nos deslocamos à capital, então é sempre muito proveitoso esse contato", completou.

O PGJ compareceu acompanhado do chefe de Gabinete, promotor de Justiça Guilherme Schueler, e da assessora da Chefia de Gabinete, promotora de Justiça Carina Senna. A agenda de encontros prossegue nesta quarta-feira (30/09), com visita ao CRAAI Volta Redonda.