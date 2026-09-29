Fibromialgia é mais comum entre as mulheres - Foto: Ilustração

Fibromialgia é mais comum entre as mulheresFoto: Ilustração

Publicado 29/09/2026 11:13

Teresópolis recebe nesta quinta-feira (1º) uma caminhada de conscientização sobre a fibromialgia. A concentração está marcada para as 13h30, na Praça Santa Teresa, no Centro. A atividade faz parte da campanha “7 Dias de Caminhada pela Fibromialgia”, promovida pela Associação das Pessoas com Fibromialgia no Estado do Rio de Janeiro (AFIRJ).

A mobilização reúne pessoas com fibromialgia de diferentes regiões do estado ao longo de sete dias. Em cada região, são realizadas caminhadas para chamar atenção para as dificuldades enfrentadas por quem convive com a condição e para reivindicações relacionadas à saúde e à Previdência Social.

Atendimento médico e perícias estão entre as reivindicações

Entre as principais demandas está a melhoria do atendimento médico. A AFIRJ defende que pacientes sejam atendidos por profissionais preparados para compreender as características da fibromialgia e suas possíveis limitações.

A associação também reivindica mudanças na forma como as limitações funcionais são consideradas nas perícias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A entidade defende avaliações individualizadas, que levem em conta o impacto da condição na rotina e na capacidade de trabalho de cada pessoa.

Lei federal reconhece a condição para efeitos legais

A mobilização ocorre após uma mudança na legislação federal. O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) foi um dos principais articuladores da Lei Federal 15.176/2025 , que prevê a equiparação da fibromialgia à deficiência para efeitos legais, mediante avaliação biopsicossocial que constate impedimentos de longo prazo capazes de dificultar a participação da pessoa na sociedade em igualdade de condições.

Sobre a mobilização, Hugo Leal destacou a necessidade de transformar o reconhecimento previsto em lei em medidas efetivas:

“Essa mobilização é importante porque dá visibilidade a uma realidade que por muito tempo ficou invisível. A legislação já reconhece a necessidade de olhar para a pessoa com fibromialgia considerando suas limitações e o impacto que a condição pode ter na vida cotidiana. Agora, precisamos garantir que esse reconhecimento se traduza em atendimento adequado, avaliações responsáveis e respeito aos direitos dessas pessoas.”

A programação em Teresópolis integra uma mobilização que passará por sete regiões do estado. A proposta da AFIRJ é reunir as manifestações para fortalecer as reivindicações em âmbito estadual.

A entidade ressalta que o movimento não é direcionado contra profissionais de saúde ou contra a Previdência Social, mas busca defender atendimento adequado e avaliações compatíveis com a realidade de quem vive com fibromialgia.

Serviço

7 Dias de Caminhada pela Fibromialgia – Teresópolis

Data: 1º de outubro

Horário: 13h30

Local: Praça Santa Teresa, Centro de Teresópolis

Realização: AFIRJ – Associação das Pessoas com Fibromialgia no Estado do Rio de Janeiro