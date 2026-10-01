Drogas apreendidas pelos agentesFoto: Divulgação/26º BPM
Diante das informações repassadas à corporação, uma equipe do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO 3) foi mobilizada para averiguar a veracidade dos relatos. Os agentes se deslocaram estrategicamente até o endereço indicado e montaram um cerco tático com o objetivo de coibir a atividade criminosa e surpreender eventuais suspeitos em flagrante.
Durante as diligências, os policiais localizaram um indivíduo cujas características físicas e vestimentas coincidiam com as descrições repassadas na denúncia. Ao notar a aproximação e a presença da guarnição, o suspeito tentou reagir: arremessou uma quantidade de material ilícito no chão e tentou fugir a pé, buscando escapar do cerco policial. Contudo, a resposta da equipe foi imediata; ele foi prontamente alcançado, contido e devidamente abordado pelos militares.
Após a contenção do suspeito, os policiais retornaram ao ponto onde os entorpecentes haviam sido dispensados para realizar a arrecadação. Na varredura, foram apreendidas 28 cápsulas de cocaína e quatro papelotes de crack, substâncias prontas para a comercialização no varejo, além da quantia de R$ 10 em espécie, recolhida na ocorrência.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido sob escolta até a 105ª Delegacia de Polícia (Retiro). Na unidade policial, ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.
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