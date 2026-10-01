Drogas apreendidas pelos agentesFoto: Divulgação/26º BPM

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Enzo Gabriel
Uma ação rápida de policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) culminou na prisão em flagrante de um homem de 47 anos, na noite da última quarta-feira (30), acusado do crime de tráfico de entorpecentes. A ocorrência foi registrada na Rua Doutor Hans Bistrischan, no bairro Retiro, em Petrópolis, após o recebimento de denúncias anônimas que alertavam sobre a intensa comercialização de drogas na localidade.

Diante das informações repassadas à corporação, uma equipe do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO 3) foi mobilizada para averiguar a veracidade dos relatos. Os agentes se deslocaram estrategicamente até o endereço indicado e montaram um cerco tático com o objetivo de coibir a atividade criminosa e surpreender eventuais suspeitos em flagrante.

Durante as diligências, os policiais localizaram um indivíduo cujas características físicas e vestimentas coincidiam com as descrições repassadas na denúncia. Ao notar a aproximação e a presença da guarnição, o suspeito tentou reagir: arremessou uma quantidade de material ilícito no chão e tentou fugir a pé, buscando escapar do cerco policial. Contudo, a resposta da equipe foi imediata; ele foi prontamente alcançado, contido e devidamente abordado pelos militares.

Após a contenção do suspeito, os policiais retornaram ao ponto onde os entorpecentes haviam sido dispensados para realizar a arrecadação. Na varredura, foram apreendidas 28 cápsulas de cocaína e quatro papelotes de crack, substâncias prontas para a comercialização no varejo, além da quantia de R$ 10 em espécie, recolhida na ocorrência.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido sob escolta até a 105ª Delegacia de Polícia (Retiro). Na unidade policial, ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Mulher é presa por tráfico no Alto da Serra

Na manhã de quarta-feira (30), em outra ocorrência registrada pelo 26º BPM, uma mulher de 25 anos foi presa por tráfico de drogas no Alto da Serra. Após denúncias de que ela estaria armazenando entorpecentes e dinheiro em sua residência, uma equipe do PATAMO 3 esteve no local e obteve autorização da mãe da suspeita para realizar buscas no imóvel. No quarto dela, os agentes apreenderam 18 papelotes de crack e R$ 265 em espécie. O caso foi apresentado na 105ª DP, onde a mulher permaneceu presa à disposição da Justiça.