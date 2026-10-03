Município foi o quarto do Rio de Janeiro com mais denúncias - Foto: TRE-CE

Município foi o quarto do Rio de Janeiro com mais denúnciasFoto: TRE-CE

Publicado 03/10/2026 16:27





No levantamento do município, a grande maioria das queixas aponta para candidatos que concorrem ao cargo de deputado federal, somando 84 ocorrências. Logo em seguida aparecem as reclamações direcionadas às campanhas para deputado estadual, com 73 notificações. O saldo restante das denúncias na cidade está distribuído entre partidos políticos, coligações e federações, com seis registros, além de uma queixa voltada para candidatura ao governo do estado, uma para candidato à presidência e outra referente a candidato ao Senado. Petrópolis ocupa a quarta colocação entre os municípios do estado do Rio de Janeiro no ranking de denúncias relacionadas a irregularidades em propagandas eleitorais, contabilizando 165 registros até a tarde deste sábado (3). Os dados foram divulgados pelo Pardal , uma ferramenta oficial desenvolvida pela Justiça Eleitoral para que a própria população possa reportar possíveis infrações durante o período de campanha.No levantamento do município, a grande maioria das queixas aponta para candidatos que concorrem ao cargo de deputado federal, somando 84 ocorrências. Logo em seguida aparecem as reclamações direcionadas às campanhas para deputado estadual, com 73 notificações. O saldo restante das denúncias na cidade está distribuído entre partidos políticos, coligações e federações, com seis registros, além de uma queixa voltada para candidatura ao governo do estado, uma para candidato à presidência e outra referente a candidato ao Senado.

Rio de Janeiro

Em todo o estado, foram 3.436 denúncias distribuídas em 83 cidades. A capital teve o maior número de registros, com 1.213, seguida por Duque de Caxias (313) e Niterói (246) fechando o pódio. Petrópolis aparece na quarta posição e São Gonçalo (137), Nova Iguaçu (132), São João de Meriti (87), Angra dos Reis (81), Belford Roxo (75) e Nova Friburgo (57), completam o top 10.

Em todo o território nacional, foram mais de 61 mil denúncias, tendo São Paulo, com mais de 12 mil denúncias como o estado com mais registros. No ranking do Brasil, o Rio de Janeiro aparece apenas na 8ª posição.

Como denunciar

Para realizar o registro de uma inconsistência ou infração por meio do aplicativo Pardal, que está gratuitamente disponível para dispositivos dos sistemas Android e iOS, o cidadão precisa obrigatoriamente realizar sua identificação e autenticação utilizando o e-Título ou a conta do portal Gov.br.

Além disso, a notificação cadastrada deve conter detalhes precisos que facilitem a identificação dos envolvidos e permitam aos órgãos competentes apurar adequadamente a suspeita. Para enriquecer o processo de fiscalização e comprovar o fato relatado, o usuário pode anexar materiais de apoio, como fotografias, gravações de áudio ou vídeos demonstrativos da irregularidade.