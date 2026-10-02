Prisão ocorreu na Rua Álvaro Machado, no São Sebastião - Foto: IA/OpenAI

Prisão ocorreu na Rua Álvaro Machado, no São SebastiãoFoto: IA/OpenAI

Publicado 02/10/2026 18:38

Uma operação integrada entre equipes do 26º Batalhão de Polícia Militar e da 105ª Delegacia de Polícia resultou na prisão de um homem de 50 anos na tarde desta quinta-feira (1º), no bairro São Sebastião, em Petrópolis. Contra ele, havia um mandado de prisão definitivo por estupro de vulnerável, com uma pena restante de 20 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado.

A captura ocorreu após os agentes receberem denúncias informando que o foragido, condenado em decisão transitada em julgado, estaria escondido em uma residência na região. A Equipe Reservada da PM e os policiais civis iniciaram diligências no local e conseguiram efetuar a localização e a abordagem do suspeito.

O mandado foi expedido pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro com base no artigo 217-A do Código Penal. Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado à 105ª DP (Retiro), onde permaneceu preso e à disposição do Poder Judiciário.