Prisão ocorreu na Rua Álvaro Machado, no São SebastiãoFoto: IA/OpenAI
Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Petrópolis
Indivíduo de 50 anos tinha mandado de prisão definitivo e deve cumprir pena em regime fechado; ação reuniu equipes da 105ª DP e do 26º BPM
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AFIRJ inaugura novo núcleo de atendimento às pessoas com fibromialgia em Petrópolis
Espaço, que fica localizado na Rua Alberto Torres, no Centro foi inaugurado na manhã desta quinta-feira
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Corporação irá mobilizar cerca de 70 agentes para atuar no esquema de segurança durante os próximos dias em Petrópolis
Procurador- geral de Justiça do Rio de Janeiro se reúne com promotores em Petrópolis
PGJ apresentou aos membros informações sobre o cenário político-institucional atual e temas que impactam o Ministério Público
Renan Santos cumpre agenda em Petrópolis nesta quarta-feira
Candidato à Presidência pelo partido Missão realiza ato com apoiadores na Praça da Catedral antes de seguir para Niterói
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