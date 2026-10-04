Flávio Bolsonaro liderou a votação no primeiro turno - Foto: Maira Erlich/Bloomberg

Flávio Bolsonaro liderou a votação no primeiro turnoFoto: Maira Erlich/Bloomberg

Publicado 04/10/2026 22:05 | Atualizado 04/10/2026 22:39





Augusto Cury (Avante) ficou na terceira colocação em Petrópolis, com 6.711 votos. Na sequência, apareceram Ronaldo Caiado (PSD), com 5.028, e Renan Santos (Missão), com 4.978.



Também foram registrados votos para Zema (Novo), que recebeu 719; Samara Barão (UP), com 310; Clariana Barão (DC), com 109; Hertz Dias (PSTU), com 75; Edmilson Costa (PCB), com 65; Wilson Grassi (Democrata), com 34; e Rui Costa Pimenta (PCO), com 31. Com o fim da apuração das eleições , os números do pleito permitem observar o desempenho dos candidatos em Petrópolis. Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado no município, com 95.783 votos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 57.572. A diferença entre os dois candidatos foi de 38.211 votos.Augusto Cury (Avante) ficou na terceira colocação em Petrópolis, com 6.711 votos. Na sequência, apareceram Ronaldo Caiado (PSD), com 5.028, e Renan Santos (Missão), com 4.978.Também foram registrados votos para Zema (Novo), que recebeu 719; Samara Barão (UP), com 310; Clariana Barão (DC), com 109; Hertz Dias (PSTU), com 75; Edmilson Costa (PCB), com 65; Wilson Grassi (Democrata), com 34; e Rui Costa Pimenta (PCO), com 31.

Compra de votos em Petrópolis

Uma operação conjunta entre policiais do 26º BPM e a Justiça Eleitoral resultou no flagrante de uma suposta compra de votos nas proximidades do CEI Dona Esperanza de Bourbon de Orleans e Bragança, no Bataillard, em Petrópolis. Dois suspeitos foram abordados após denúncia e tiveram R$ 1.952 em espécie e 150 santinhos eleitorais apreendidos. Também foram encontrados anotações com nomes e locais de votação, além de materiais com orientações de “cola” eleitoral. Dois celulares foram recolhidos para perícia. Os envolvidos foram conduzidos à Polícia Federal, autuados com base no artigo 299 do Código Eleitoral e liberados após prestarem depoimento.

Segundo turno para presidente





Flávio Bolsonaro terminou a primeira etapa da eleição na liderança, com 55.822.785 votos, o equivalente a 47,43% dos votos válidos, considerando 99,17% das urnas apuradas. Lula recebeu 53.213.206 votos, ou 44,98%. Apesar da vantagem, nenhum dos dois candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos, percentual necessário para uma vitória no primeiro turno. resultado do primeiro turno levou a disputa para uma nova votação, marcada para o dia 25 de outubro.Flávio Bolsonaro terminou a primeira etapa da eleição na liderança, com 55.822.785 votos, o equivalente a 47,43% dos votos válidos, considerando 99,17% das urnas apuradas. Lula recebeu 53.213.206 votos, ou 44,98%. Apesar da vantagem, nenhum dos dois candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos, percentual necessário para uma vitória no primeiro turno.

Governo do Estado também terá segundo turno

Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) vão se enfrentar no segundo turno da eleição para o governo do Rio de Janeiro. Os dois candidatos foram os mais votados na primeira etapa da disputa e agora iniciam uma nova corrida em busca dos eleitores que escolheram por outros nomes.

Apesar disso, os votos de Anthony Garotinho (Republicanos) podem ser decisivos para e eleição. Apesar do nome do candidato ter aparecido na urna, os votos recebidos ainda podem ser invalidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), alterando o total de votos válidos do pleito e fazendo Ruas ser eleito em primeiro turno.