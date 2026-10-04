Apoiadores de Lula se concentram na Cinelândia para a apuração dos votos neste domingo (4) - Neemias Gonzaga/Parceiro/Agência O Dia

Apoiadores de Lula se concentram na Cinelândia para a apuração dos votos neste domingo (4) Neemias Gonzaga/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 04/10/2026 19:30 | Atualizado 05/10/2026 00:09

Apoiadores do candidato à reeleição da Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reúnem na Cinelândia, no Centro do Rio, na noite deste domingo (4). O grupo acompanha a apuração das urnas realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na sexta-feira (2), nesse mesmo local, o presidente Lula caminhou com apoiadores em um dos seus últimos atos de campanha para o primeiro turno das eleições de 2026.

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Na Cinelândia, o morador da Pavuna, Josué acompanhou a apuração na expectativa de uma vitória de Lula ainda no primeiro turno. Com a definição da disputa para a segunda etapa, ele não escondeu a frustração, mas afirmou que a campanha seguirá mobilizada.



“Que frustração! Por sorte, temos o Nordeste para salvar e ainda termos uma chance de virar no segundo turno. Vamos virar". afirmou o jovem

Eleições 2026

Ao longo deste domingo (4), primeiro turno das Eleições 2026, foram registradas 966 ocorrências em todo o país, segundo o boletim da Operação de Segurança das Eleições 2026, divulgado às 18h pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Do total, 907 foram classificadas como crimes eleitorais. O levantamento também contabiliza crimes comuns, ocorrências envolvendo candidatos e situações registradas em locais de votação e apuração.

Entre as ocorrências, a boca de urna aparece na primeira posição, com 311 registros, correspondentes a 32,2% do total. Em seguida está a propaganda eleitoral irregular, com 272 casos (28,2%), e a compra de votos ou corrupção eleitoral, que somou 114 ocorrências (11,8%).



Também foram registrados 64 classificados como outros crimes eleitorais, 35 casos de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral e 46 ocorrências de desordem que prejudicou os trabalhos eleitorais. Houve ainda 23 registros relacionados à violação ou tentativa de violação do sigilo do voto.

A operação de segurança também contabilizou 5.557 apreensões de material de campanha, além de 13 veículos e quatro armas. O valor em dinheiro apreendido chegou a R$ 108.560.

Operação



A estrutura de segurança mobilizada para o primeiro turno reúne 320.667 integrantes das forças de segurança. Desse total, 304.670 pertencem às forças estaduais, 2.726 agentes da Polícia Rodoviária Federal, 6.565 da Polícia Federal e 142 da Força Nacional. A operação também conta com uma tropa de contingência de 6.564 integrantes.

Os agentes contam ainda com 34.275 viaturas, 121 aeronaves e 239 embarcações, totalizando 34.635 meios operacionais.